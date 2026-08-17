Malatya'da Erkenci Armudun Hasadı Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Erkenci Armudun Hasadı Başladı

Malatya\'da Erkenci Armudun Hasadı Başladı
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Akçadağ'da Santa Maria armudu ve nektarinin hasadı başladı, çiftçilere umut oldu.

Malatya'da yerli armut çeşitlerinin toplanmasına henüz aylar varken, Akçadağ ilçesinde kayısıya alternatif olarak yetiştirilen erkenci Santa Maria armudu ve nektarinde pazar hasadı başladı. Yüksek aroması ve verimiyle dikkat çeken ürünler bölge çiftçisine umut oldu.

Kayısının başkenti Malatya'da, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve ilkbahar geç donları nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler alternatif ürünlere yöneldi. Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar köyü Kırtekeler mezrasında çiftçilik yapan Yusuf Kırteke, 3,5 dönümlük alanda kurduğu deneme bahçesinde Santa Maria armudu, nektarin ve Bursa şeftalisinde büyük bir başarıya imza attı. Bölgede yerli armut çeşitlerinin hasadına daha aylar varken, yüksek pazar değerine sahip erkenci Santa Maria armudu ve nektarinde dallar meyveyle doldu, erkenci hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinin teknik desteğiyle budama, bitki besleme ve bakım süreçlerini profesyonelleştiren üretici Kırteke bahçesinde yaşanan kuruma ve kalite sorunlarını aşarak yüksek verim elde etmeyi başardı.

"Santa Maria armudu ve nektarinin bütün çeşitlerinde yüksek verim aldık"

Küresel ısınma nedeniyle kayısı üretiminde verim kaybı yaşadıklarını belirten çiftçi Yusuf Kırteke, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son 6 yılda kayısımız sadece iki defa tuttu. Tuttuğu yıllarda da istediğimiz pazar değerini bulamadık. İl Tarım Müdürlüğümüzün ziraat mühendisleri geldiler, bize teknik eğitimler verdiler. Ağaçlardaki kuruma sorununu çözdük. Santa Maria armudu ve nektarinin bütün çeşitlerinde yüksek verim aldık" dedi.

"Malatya toprağı meyveye muazzam aroma katıyor"

Malatya'nın toprak yapısının potasyum bakımından son derece zengin olduğunu kaydeden Kırteke, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı esinti ve kaliteli sulama imkanlarının meyvelerde olağanüstü bir tat oluşturduğunu belirtti. Farklı vilayetlere gönderilen numunelerden tam not aldıklarını ifade eden Kırteke, "Nasıl ki Malatya kayısısı dünyada aromasıyla meşhur ise burada yetiştirdiğimiz Santa Maria armudu ve nektarinde de aynı eşsiz lezzeti yakaladık. Tüketicilerden inanılmaz bir talep var" ifadelerini kullandı.

Üreticiden tüketiciye doğrudan servis

Meyve bahçesinin yanı sıra 6 bin adet sofralık üzüm fidanı dikerek bağcılık alanında da yatırımlarını büyüten Kırteke, Malatya şehir merkezine 5 kilogramlık paketlerle üreticiden tüketiciye doğrudan servis ağı kurduklarını söyledi. Taleplere yetişmekte zorlandıklarını aktaran Kırteke sonbahar döneminde 10'ar dönümlük yeni bahçeler kurarak 'Malatya Nektarını' ve 'Malatya Santası' markasıyla pazardaki paylarını büyüteceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Akçadağ, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Erkenci Armudun Hasadı Başladı - Son Dakika

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