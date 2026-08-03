Malatya'da kayısıda devrim: Günde 2 ton ayıklayan makine - Son Dakika
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Malatya'da kayısıda devrim: Günde 2 ton ayıklayan makine

Malatya\'da kayısıda devrim: Günde 2 ton ayıklayan makine
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TAGEM ve Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle geliştirilen Kayısı Patik Makinesi tanıtıldı. Günde yaklaşık 2 ton kayısıyı çekirdeğinden ayırabilen makinenin, işçilik maliyetini düşürerek üreticiye fayda sağlaması hedefleniyor.

Malatya'da, günde yaklaşık 2 ton kayısıyı çekirdeğinden ayırabilen "Kayısı Patik Makinesi" geliştirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle geliştirilen "Kayısı Patik Makinesi", Kayısı Araştırma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Günde yaklaşık 2 ton kayısıyı çekirdeğinden ayırabilen makinenin, işçilik maliyetini düşürmesi hedefleniyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, tarımda teknoloji kullanımının önemine işaret etti.

Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi başlatıldı. AR-GE'ye, inovasyona ve yeniliklere önemli yatırımlar yapıldı. Bugün burada tanıtılan makine, üretim maliyetlerini aşağı çekerek hem üreticimize fayda sağlayacak hem de kar marjlarını artıracaktır. Bu yeni sistemi sahada deneyeceğiz, inşallah yüksek verim elde edeceğiz." dedi.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan da kayısının kentte yaklaşık 32 bin ailenin temel geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Kayısının Malatya ve Türkiye ekonomisine önemli katkıları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu toprağının bereketini simgeleyen kayısı, sadece bir meyve değil bahçeden sofralara kadar ulaşan büyük bir emeğin, sabrın ve alın terinin hikayesidir. 'Sarı altın' olarak nitelendirilen kayısı, kentimize yıllık ortalama 400 milyon dolar döviz girdisi sağlamakta, Türkiye'yi dünya kuru kayısı üretimi ve ihracatında açık ara lider konumda tutmaktadır."

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ege İhracatçılar Birliği temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da kayısıda devrim: Günde 2 ton ayıklayan makine - Son Dakika

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