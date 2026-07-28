Malatya'da Hak Ediş Ödemeleri Hızlanıyor - Son Dakika
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Malatya'da Hak Ediş Ödemeleri Hızlanıyor

Malatya\'da Hak Ediş Ödemeleri Hızlanıyor
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu, hak ediş ödemelerinin 34 günde bir yapılacağını duyurdu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile uzun süredir yürüttükleri girişimlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki hak ediş ödemelerinin ağustos ayından itibaren 34 günde bir gerçekleştirileceğini açıkladı.

Deprem sonrası Malatya'da yeniden inşa sürecinin hızlanması için ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yaşanan hak ediş ödemelerindeki gecikmeleri defalarca gündeme taşıdıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmelerde bu konuyu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Sadıkoğlu, hazırladıkları rapor ve talepler doğrultusunda önemli bir karar alındığını belirtti.

Hak ediş ödemelerindeki gecikmelerin hem müteahhitleri hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile defaten gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üyelerimizin yaşadığı sorunları ayrıntılı şekilde aktardık. Hazırladığımız dosyalarla hak ediş ödemelerindeki gecikmelerin sahadaki etkilerini ortaya koyduk. Yaptığımız girişimler neticesinde talebimiz karşılık buldu. Alınan kararla birlikte Yerinde Dönüşüm Projeleri kapsamında hak ediş ödemeleri Ağustos ayından itibaren 34 gün içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.

Yeni uygulamanın Malatya'daki yeniden inşa çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Sadıkoğlu, ödeme süreçlerinin hızlanmasının hem inşaat sektörünü hem de deprem konutlarının yapım sürecini olumlu etkileyeceğini ifade ederek, "Hak ediş ödemelerinin belirli bir takvime bağlanması, müteahhitlerimizin finansman planlamasını kolaylaştıracak, şantiyelerde işlerin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır. Bu kararın, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin daha sağlıklı ilerlemesine ve depremzede vatandaşlarımızın konutlarına daha kısa sürede kavuşmasına önemli katkı sunacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kararın alınmasında gösterdiği yaklaşım nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, "Üyelerimizin ve şehrimizin taleplerine duyarlılık gösteren, yaptığımız görüşmeleri dikkatle değerlendirerek bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a üyelerimiz ve Malatya'mız adına teşekkür ediyorum. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için iş dünyamızın sorunlarını takip etmeye ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Malatya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Hak Ediş Ödemeleri Hızlanıyor - Son Dakika

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