Malatya'da Lavanta Üretimi Ekonomi Kazandırıyor

Malatya'da kayısıya alternatif olarak lavanta üretimine başlayan üretici, bir yandan ek gelir elde ederken diğer yandan ise kıraç araziyi ekonomiye kazandırdı.

Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki yaklaşık 800 dönümlük kıraç araziyi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralayan 48 yaşındaki Ebubekir Gür, arazinin 150 dönümlük alanında lavanta yetiştirmeye karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra araziye lavanta ekimi yapan Gür, geçen yıl 15 ton yaş çiçek ve 200 litre yağ elde etti.

Çiftçi Ebubekir Gür, AA muhabirine, kayısıya alternatif olarak lavanta üretmeye başladıklarını belirtti.

Mahallelerindeki arazilerinin yanında bulunan kıraç araziyi tarıma kazandırmak için adım attıklarını anlatan Gür, şunları söyledi:

"Milli Emlak Genel Müdürlüğünden mahallemiz içerisindeki 800 dönüm kadar yeri kiraladık ve tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye başladık. 800 dönümün 150 dönümüne lavanta ekimi yaptık. Geri kalan kısmına da çeşitli meyve fidanları diktik. Lavanta üretimine 2 yıl önce başladık ve geçen yıl ilk hasadı yapıldı. 15 ton yaş çiçek elde ettik, 200 litre yağ aldık. Bu yıl hasadımızın biraz daha artacağını düşünüyoruz. Malatya'da yaşanan zirai dondan dolayı lavantalarımız boyut olarak biraz küçük kaldı. İlerleyen yıllarda bu rakamların artacağını düşünüyoruz. Köyümüzde kıraç arazide başlamış olduğumuz alanda 15 bin tona yakın taş topladık. İlk yıl can suyunu verdik ve susuz şekilde üretim yaptık. Ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz."

" Türkiye'nin taşı toprağı altın"

Türkiye'deki kıraç arazilerin işlenerek üretime kazandırılmasına önemine dikkati çeken Gür, en ufak yerin bile boş bırakılmayarak üretime kazandırılmasının ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.

Gür, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin taşı toprağı altın, her yerin işlenmesi üretime kazandırılması gerekiyor. İnternetten araştırdık ve tıbbi aromatik ürünlerde lavantanın daha karlı olduğunu gördük. İlaç sanayisi ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Daha çok Fransa'nın talebi olduğunu gördük. Değerli şekilde Fransa'ya ihraç etmek istiyoruz. Şu an üretiyoruz damıtma yönetimiyle yağını çıkarıyoruz. Lavantamızın yağı, suyu, posası her şeyi para ediyor. Normalde kayısı üzerine ağırlıklı üretim yapıyoruz ama lavantanın susuz, kıraç ve verimsiz arazilerde alternatif olacağını düşündük. Dubai ve Fransa'ya satmayı düşünüyoruz. Sözleşmeli tarım da yapıyoruz. Almanya'dan bir firma ile görüşüyoruz sözleşme yaptık. İnşallah bu yıl ürünümüzün bir kısmını da Almanya'ya göndereceğiz."