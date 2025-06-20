Malatya'da Lavanta Üretimi Ekonomi Kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya'da Lavanta Üretimi Ekonomi Kazandırıyor

20.06.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da üretici Ebubekir Gür, kayısı yerine lavanta ekimi yaparak kıraç arazileri ekonomiye kazandırdı.

Malatya'da kayısıya alternatif olarak lavanta üretimine başlayan üretici, bir yandan ek gelir elde ederken diğer yandan ise kıraç araziyi ekonomiye kazandırdı.

Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki yaklaşık 800 dönümlük kıraç araziyi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralayan 48 yaşındaki Ebubekir Gür, arazinin 150 dönümlük alanında lavanta yetiştirmeye karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra araziye lavanta ekimi yapan Gür, geçen yıl 15 ton yaş çiçek ve 200 litre yağ elde etti.

Çiftçi Ebubekir Gür, AA muhabirine, kayısıya alternatif olarak lavanta üretmeye başladıklarını belirtti.

Mahallelerindeki arazilerinin yanında bulunan kıraç araziyi tarıma kazandırmak için adım attıklarını anlatan Gür, şunları söyledi:

"Milli Emlak Genel Müdürlüğünden mahallemiz içerisindeki 800 dönüm kadar yeri kiraladık ve tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye başladık. 800 dönümün 150 dönümüne lavanta ekimi yaptık. Geri kalan kısmına da çeşitli meyve fidanları diktik. Lavanta üretimine 2 yıl önce başladık ve geçen yıl ilk hasadı yapıldı. 15 ton yaş çiçek elde ettik, 200 litre yağ aldık. Bu yıl hasadımızın biraz daha artacağını düşünüyoruz. Malatya'da yaşanan zirai dondan dolayı lavantalarımız boyut olarak biraz küçük kaldı. İlerleyen yıllarda bu rakamların artacağını düşünüyoruz. Köyümüzde kıraç arazide başlamış olduğumuz alanda 15 bin tona yakın taş topladık. İlk yıl can suyunu verdik ve susuz şekilde üretim yaptık. Ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz."

" Türkiye'nin taşı toprağı altın"

Türkiye'deki kıraç arazilerin işlenerek üretime kazandırılmasına önemine dikkati çeken Gür, en ufak yerin bile boş bırakılmayarak üretime kazandırılmasının ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.

Gür, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin taşı toprağı altın, her yerin işlenmesi üretime kazandırılması gerekiyor. İnternetten araştırdık ve tıbbi aromatik ürünlerde lavantanın daha karlı olduğunu gördük. İlaç sanayisi ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Daha çok Fransa'nın talebi olduğunu gördük. Değerli şekilde Fransa'ya ihraç etmek istiyoruz. Şu an üretiyoruz damıtma yönetimiyle yağını çıkarıyoruz. Lavantamızın yağı, suyu, posası her şeyi para ediyor. Normalde kayısı üzerine ağırlıklı üretim yapıyoruz ama lavantanın susuz, kıraç ve verimsiz arazilerde alternatif olacağını düşündük. Dubai ve Fransa'ya satmayı düşünüyoruz. Sözleşmeli tarım da yapıyoruz. Almanya'dan bir firma ile görüşüyoruz sözleşme yaptık. İnşallah bu yıl ürünümüzün bir kısmını da Almanya'ya göndereceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Darende, malatya, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Lavanta Üretimi Ekonomi Kazandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

08:49
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:01:47. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Lavanta Üretimi Ekonomi Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.