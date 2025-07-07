Malatya'da Nefes Kredisi Duyurusu - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Nefes Kredisi Duyurusu

Malatya\'da Nefes Kredisi Duyurusu
07.07.2025 12:46
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MTSO Başkanı, KGF destekli Nefes Kredisi ile firmalara ekonomik zorlukları aşma umudu sundu.

Uzun zamandır dile getirdikleri kredi desteği taleplerinin karşılık bulduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle sunulacak Nefes Kredisinin üyelerimize nefes aldıracak uygun şartlarla sunulmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem ve zirai don sonrası önemli ölçüde ekonomik zorluk yaşayan firmalara nefes aldıracak kredi paketini duyurdu.

Başkan Sadıkoğlu, üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına uzun süredir dile getirdikleri kredi talebinin karşılık bulduğunu belirttiği açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) yüzde 80 kefaletiyle desteklenecek TOBB Nefes Kredisi başvuruları 8-9 Temmuz itibarıyla başlayacak. Acil finansman ihtiyacına çözüm olması amacıyla talep ettiğimiz destek kapsamında, üyelerimiz azami 2,5 milyon TL'ye kadar, 6 ay ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Başvurular banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek."

Kredi paketinin detaylarının henüz belli olmadığını ancak düşük ve değişken olmayan faizli bir paket beklediklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem ve sonrasında meydana gelen zirai don şehrimiz ekonomisini derinden sarstı. Açılan yaranın sarılması adına verilecek olan KGF destekli kredinin düşük faizli olmasını umut ediyoruz. Depremden hemen sonra firmaların yaralarını sarmaları adına deprem desteği adıyla sunulan Kredi Garanti Fonu (KGF) Deprem Destek Kredisi'nin değişken faizli olması birçok firmayı iflasın eşiğine getirmiştir. Benzer sorunlarla yeniden karşılaşmamak adına Nefes Kredisinin, üyelerimize nefes aldıracak şekilde uygun şartlarla sunulmasını bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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