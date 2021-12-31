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Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi - Son Dakika

Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi

31.12.2021 23:57
Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi

Malatya Şeker Fabrikası 6 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren pancar alım sezonunda, 365 bin 500 ton pancar işlendi ve yaklaşık 46 bin ton şeker üretilerek pancar alım sezonu sona erdi.

Malatya Şeker Fabrikası 6 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren pancar alım sezonunda, 365 bin 500 ton pancar işlendi ve yaklaşık 46 bin ton şeker üretilerek pancar alım sezonu sona erdi.

Pancar alım sezonun sona ermesiyle birlikte açıklama yapan, Türk Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, " 6 Eylül'de pancar alımıyla 11 Eylül'de ise pancar işlemeye başladık. Şuana kadar çiftçilerimizden 411 ton pancar teslim aldık. 365 bin 500 tonu işledik. Bunun karşılığında yaklaşık 46 bin ton şeker 120 bin ton küspe, 16 bin ton da melas elde ettik. Kampanyamız yaklaşık 110 gün sürdü. Herhangi bir iş kazası olmadan üretim sezonunu sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sene bu şekilde kapattık sezonu" dedi.

Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı bekledikleri verimi alamadıklarını ifade eden Murat, " Bu sene dünyada ve Türkiye'de küresel ısınmadan dolayı kurallık olduğundan dolayı beklenen rekolteye ulaşılamadı. Biz yaklaşık 420 bin ton pancar işlemeyi hedefliyorduk. 365 bin 500'de kaldık. Bu da özellikle Yazıhan ve Kangal bölgesinde kuraklığın etkili olmasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

2022 yılında pancara iyi fiyat verilebileceğinin altını çizen Murat, " 2022 yılı için bizim hedefimiz pancara iyi bir fiyat verilebileceğini tahmin ediyoruz. Çiftçilerimizin fabrikalarına sahip çıkmalarını özellikle istiyoruz. Çünkü son zamanlarda küspeye büyük bir talep vardı. Bu da hayvancılığın önemli kaynaklarından biridir. Bu konunun bir boyutu bu konuda da olsa sırf bunun için de olsa çiftçilerimizin pancar ekmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü şekerde büyük bir talep var. Büyük bir yoğunluk var. Pancara iyi bir fiyat verilebileceğini tahmin ediyoruz. Çiftçilerimizin önümüzdeki haftadan itibaren fabrikaya veya bölge şefliklerine müracaat edip pancar ekecekleriyle ilgili talepte bulunmalarını özellikle istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi
Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi
Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi
Malatya'da pancar alım sezonu sona erdi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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