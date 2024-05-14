Malatya'da Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

Malatya\'da Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

Malatya'da, 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. SGK İl Müdürü Tekin Kutlu, etkinlikler hakkında bilgi vererek, vatandaşlara sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verileceğini ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmaların önemine değinildi ve tüm vatandaşlar etkinliklere katılmaya davet edildi.

14.05.2024 12:34
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13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, Malatya'da da toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl da 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Malatya SGK İl Müdürü Tekin Kutlu, düzenlediği basın toplantısında etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Sosyal Güvenliğin bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu ifade eden Kutlu, "SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemi, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsattır. Bu hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmektedir" dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapılacak etkinliklere de değinen Kutlu, "SGK tarafından Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler arasında, SGK'nın il ve merkez müdürlüklerinde kurulacak bilgilendirme stantlarında vatandaşlara sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verilecektir. Sosyal güvenlik sisteminin farklı dalları ile ilgili seminerler ve konferanslar düzenlenecektir. Sosyal medya platformları üzerinden sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yüzde 99,3'ünün GSS kapsamında olduğunu da ifade eden Kutlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,3'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2024 yılı için 600,08 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar."

Kayıt dışı istihdam ile mücadele ettiklerinin de altını çizen İl Müdürü Kutlu, "Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. SGK çalışanlarımızın da gayretiyle çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşları Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmaya ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi edinmeye davet eden Kutlu, "Sosyal güvenlik hepimizin hakkıdır. Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlar, tüm vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika

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