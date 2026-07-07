Malatya'da Ticaret İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Ticaret İçin Acil Çözüm Çağrısı

Malatya\'da Ticaret İçin Acil Çözüm Çağrısı
07.07.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, iş yeri teslim süreçlerinin hızlandırılması ve finansman desteği çağrısında bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehir merkezindeki iş yeri teslim süreçlerinin hızlandırılması, konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelerin tahliye edilmemesi ve iş dünyasına özel finansman desteği sağlanması çağrısını yineledi.

Şehir merkezindeki ticari hareketliliğin yeniden sağlanabilmesi için iş yeri teslimlerinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Çarşımızın bazı bölümlerinde iş yeri teslimleri başlamış olsa da ticaretin kalbi olan ana arterlerde inşaat çalışmaları halen devam ediyor. İş yerlerinin tamamı bitirilip teslim edilmeden Malatya'da ticari hayatın eski canlılığına kavuşmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle iş yeri inşaatları hızlandırılmalı ve teslim süreçleri bir an önce tamamlanmalıdır" dedi.

"İşyerleri teslim edilene kadar müsaade edilmelidir"

Konteynerlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin yeni iş yerlerine kavuşmadan tahliye edilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Sadıkoğlu, "Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi, iş yerleri teslim edilmeden konteynerlerde faaliyet gösteren işletmelerimizden tahliye istenmemelidir. 4 binden fazla işletmemiz hala 21 metrekarede ayakta kalma mücadelesi veriyor. Depremin üzerinden geçen 3 yılı aşkın zamana rağmen birçoğu günü siftahsız bitiriyor. İşyerleri teslim edilene kadar müsaade edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Yüksek kiralar esnafımızı çıkmaza sürüklüyor"

Deprem öncesinde kiracı olarak faaliyet gösteren ve bugün konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışan işletmelerin yeni çarşıdaki yüksek kira bedelleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Sadıkoğlu, "konteynerlerde günü siftahsız kapatan esnafımızdan yüksek kira bedellerini karşılamasını beklemek gerçekçi değildir. Bu tablo sadece esnafımızı değil, Malatya'nın ticari geleceğini de olumsuz etkilemektedir. Deprem öncesinde kiracı olan işletmelerimizin de iş yeri sahibi olabilmesine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

"İş dünyamıza özel finansman modeli oluşturulmalı"

İş dünyasının en önemli gündem maddelerinden birinin finansmana erişim olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, üyelerden en yoğun talebin kredi ve finansman konusunda geldiğini söyledi. Sadıkoğlu, "Artan maliyetler, daralan piyasa koşulları ve nakit akışındaki sıkıntılar nedeniyle işletmelerimiz ayakta kalma mücadelesi veriyor. Malatya iş dünyası, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zirai don felaketinin de ağır yükünü taşıyor. Bu olağanüstü şartlar dikkate alınarak işletmelerimize nefes aldıracak özel bir finansman modeli oluşturulmalı, banka kredilerindeki mevcut kısıtlamalar yeniden gözden geçirilerek krediye erişim kolaylaştırılmalıdır. İşletmelerimizin üretmeye, istihdam sağlamaya ve ticaret yapmaya devam edebilmesi için finansmana ulaşmaları hayati önem taşımaktadır" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, Malatya'nın ekonomik toparlanmasının hızlanabilmesi için kamu kurumları, finans sektörü ve ilgili tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, iş dünyasının taleplerine yönelik adımların vakit kaybedilmeden atılmasının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Deprem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Ticaret İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 16:04:07. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Ticaret İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.