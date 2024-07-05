Malatya'da Üreten Yöre Üreten Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Üreten Yöre Üreten Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi

Malatya\'da Üreten Yöre Üreten Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi il buluşmasında, yerel üreticiler perakende ve e-ticaret sektörünün önde gelen firmalarıyla bir araya geldi. Malatyalı üreticiler, 30'a yakın büyük alıcı ve yatırımcıyla görüşme fırsatı yakaladı. Buluşmada konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, deprem sonrası yaşanan hasarları ve şehrin yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlattı. Proje ortakları da konuşmalarında projenin önemine vurgu yaptılar.

05.07.2024 14:13
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Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi il buluşmalarının 5.'si Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki üretim ve ticaretin hareketlendirilmesi için gerçekleştirilen buluşmada yerel üreticiler perakende ve e-ticaret sektörünün en büyük firmaları ile bir araya geldi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve bakanlıklar, STK'lar ve önemli kurumlardan oluşan birçok paydaş ile protokolü imzalanan Üreten Yöre Üreten Türkiye projesinin 5. il buluşması Malatya'da gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Perakendecileri Derneği, Malatyalı İş İnsanları Derneği, Malatya Eğitim Vakfı paydaşlığında düzenlenen etkinlikte Malatyalı üreticiler 30'a yakın büyük alıcı ve yatırımcı ile yüz yüze görüşme fırsatı yakaladı.

Buluşmanın açılışında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası Malatya'daki hasara değinerek, "35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Odamızın 10 bin 600 üyesinin tamamı depremden doğrudan ve dolaylı yoldan etkilendi. Ağır hasarlı konut sayısıyla Hatay'dan sonra ikinci sırada yer alan Malatya, ağır hasarlı işyeri sayısında ise birinci sırada yer alıyor. Yani, Malatya olarak depremi en ağır haliyle yaşadık. Depremin üzerinden 16 ay geçti. Yeniden ayağa kalma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde gelen her türlü desteğin ve uygulanan projelerin büyük önemi var. Bu kapsamda Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen Üreten Yöre Üreten Türkiye projesinin şehrimizde de uygulanması büyük önem arz ediyor. Deprem sonrası ciddi personel göçü verdik. Personel kaybımız üretimi ilk günlerde durma noktasına getirdi. Bugüne kadar gerek hükümetimiz, gerekse çeşitli fonlardan gelen destekler yeniden ayağa kalkma mücadelemize can suyu oldu. Ama artık balık vermek yerine, balık tutmayı öğretme zamanı. Kredi ve hibe gibi destekler elbette önemli, ancak ürün alımları yapmak, iş bağlantıları sağlamak daha da önem arz ediyor. O nedenle bugün ülkemizin en önemli firmalarının yetkililerinin, üyelerimizle görüşme sağlaması, ürünleri incelemesi ve iş bağlantıları kurması bizler için altın değerinde" diye konuştu.

Proje ortaklarından Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Aktaş ve Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu da birer konuşma yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Üreten Yöre Üreten Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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