Malatya'da bu sezon 6 bin ton çerezlik ayçiçeği yetiştirilecek - Son Dakika
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Malatya'da bu sezon 6 bin ton çerezlik ayçiçeği yetiştirilecek

19.08.2022 11:49

Malatya'daki Yazıhan Ovası'nda hasat edilen çerezlik ayçiçeğinde bu sezon 6 bin ton verim bekleniyor.

Malatya'daki Yazıhan Ovası'nda hasat edilen çerezlik ayçiçeğinde bu sezon 6 bin ton verim bekleniyor.

Boztepe Recai Kutan Barajı'nın 90 bin dekar tarım arazisini 2018'de suyla buluşturmasının ardından birçok tarım ürününün yetiştirildiği Yazıhan Ovası'nda, çiftçiler ayçiçeğinde hasat telaşı yaşıyor.

Çerezlik ayçiçeği üretiminin yoğun olduğu yörede, bu yıl bol yağış alınması sayesinde verim arttı.

Yazıhan Ovası'nda bu yıl 20 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği biçerdöverler ve patozlarla hasat edilmesinin ardından meydanlara serilerek kurutuluyor.

"Çerezlik ayçiçeklerimiz çok kaliteli"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, AA muhabirine, Yazıhan Ovası'nda yetişen ayçiçeklerinin yüksek kaliteye sahip olduğunu söyledi.

Hasadın hızla devam ettiğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda ayçiçeği üretimimiz mevcut. Dekar başına ortalama 300 kilogram ürün alıyoruz. Ancak bir konuda iddialıyız, Boztepe Recai Kutan Barajı'nın suyunun çok soğuk olması dolayısıyla Yazıhan Ovası'nda yetişen çerezlik ayçiçeklerimiz çok kaliteli. Bu konuda son 3 yıldır markalaşmaya çalışıyoruz. Tüccarların, çerezcilerin taleplerine bakıldığında bu tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'nin her yerinde çerezlik ayçiçeği yetişiyor ancak bu kalibre ve dolgunlukta yok. Bu sezon 6 bin ton rekolte hedefliyoruz."

Kılınç, kış aylarındaki kar yağışıyla barajların dolduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Su sıkıntımız yok, arazilerimizi istediğimiz kadar sulayabiliyoruz. Suyun bol olmasıyla ektiğimiz tüm ürünlerde bu yıl bir bereket var. Şekerpancarı, ayçiçeği, arpa, buğday da öyle. Rabbim kuraklık vermesin. Her şeyin çözümü var ama kuraklığın yok. Şu anda rekoltelerimizden memnunuz. Ayçiçeğinde de rekoltemiz iyi."

"Hasadımız çok bereketli geçiyor"

Ayçiçeği üreticisi Abdullah Bahşi de 150 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, "Hasadımız hayırlısıyla başladı, biçerdöverimiz tarlada çalışıyor. Hasadımız çok bereketli geçiyor. Bu yıl suyumuz bol olduğu için ürünümüz de kaliteli. Suyumuz soğuk olduğu için ayçiçeğinde kalite yüksek." dedi.

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Kaynak: AA

Yazıhan, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da bu sezon 6 bin ton çerezlik ayçiçeği yetiştirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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