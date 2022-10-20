Malatya ekonomi haberleri... Malatya TSO'dan bir ilk daha - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya ekonomi haberleri... Malatya TSO'dan bir ilk daha

20.10.2022 12:19
Malatya ekonomi haberleri... Malatya TSO'dan bir ilk daha

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bir ilki daha başardı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bir ilki daha başardı. TSE ile sürdürülen akreditasyon çalışmaları neticesinde Türkiye'deki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ilk kez "Üye Dostu Kuruluş" unvanı alan TSO oldu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye'de ilk olan belgeler Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na verilmeye devam ediyor. TSE ile sürdürülen akreditasyon çalışmaları neticesinde Türkiye'deki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ilk "Üye Dostu Kuruluş" unvanı MTSO'ya verildi. "Üye Dostu Kuruluş" Belgesi TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na takdim edildi.

"Türkiye'de ilk olmak gurur verici"

Belge takdim programında konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bugüne, üyelerimizi merkeze alarak attığımız her adımda hep daha iyiye odaklandık. Bu doğrultuda Odamızı belge odacılığından bilgi odacılığına taşımak için güçlü adımlar attık ve yeni dönemde de bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bilindiği üzere, TOBB akreditasyonunda 13 yıldır C kategorisinde olan Odamızı, Uluslararası bağımsız denetçilerin denetimi sonrası 1 yıl gibi kısa sürede B kategorisine yükselttik. Şu anda A Kategorisi sürecini başarı ile sürdürmekteyiz. Odamız hizmetlerinde kalite standartlarını sürekli olarak arttırmak ve bu alanda odamızı 365 Oda ve Borsa arasında rol model konumuna getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Elbette bu standartları belirleyecek ve belgelendirecek en önemli kurumların başında da TSE geliyor. Üye memnuniyetinin sağlanması adına TSE'nin belirlediği ulusal ve uluslararası alanda geçerli kalite sistemlerini kurumumuza yerleştirmek ve sürdürülebilir kılmak için ciddi gayret gösterdik. Bu çerçevede geride bıraktığımız Haziran ayında Türkiye'de TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk Ticaret ve Sanayi Odası olmuştuk. Bugün burada bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. TSE ile sürdürdüğümüz akreditasyon çalışmalarımız neticesinde Türkiye'deki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ilk Üye Dostu Kuruluş unvanı alan Ticaret ve Sanayi Odası olmanın sevincini yaşıyoruz. TSE Tarafından bugün odamıza takdim edilen Üye Dostu Kuruluş Belgesi, odamızın uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede hizmet verdiğinin bir göstergesi. TSE tarafından belirlenen bu sistemde, sadece üyelerimizin şikayet ve değerlendirmeleri değil, üyeye karşı proaktif yaklaşım sergilenerek, üyenin Odamızı nasıl algıladığı ölçülmektedir. Bir süredir odamızın ilgili ekipleri ve TSE tarafından yürütülen sistem ve inceleme çalışmalarının başarıyla neticelenmesi ve bu başarının kalite belgesi ile taçlandırılması odamız adına gurur verici bir gelişme. Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulu üyelerimiz, odamız çalışanları ve başta Erarslan Yılmaz olmak üzere TSE Yetkililerimize teşekkür ediyorum. Üye Dostu Kuruluş Belgemizin odamız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Diğer TSO'lara örnek olacak"

MTSO'yu tebrik eden TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız TSE belgelerine büyük önem veriyor. Türkiye'de ilk kez Üye Dostu Kuruluş belgesini alan TSO oldular. Başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Diğer Odalara da örnek olacağını düşünüyorum. Diğer illerdeki TSO'lara da bu belgeyi almayı tavsiye ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Antalya haberleri: Antalya'da '6. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi' başladı Antalya haberleri: Antalya'da '6. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi' başladı Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya ekonomi haberleri... Malatya TSO'dan bir ilk daha - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya ekonomi haberleri... Malatya TSO'dan bir ilk daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement