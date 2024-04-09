Malatya Genç MÜSİAD Başkanları ve Üyeler Bir Araya Geldi

Malatya Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Vefa' programında şu ana kadar başkanlık yapan isimler ile üyeler bir araya geldi.
MÜSİAD Malatya Şubesi'nde gerçekleşen programa Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Başkanı Yusuf Erdemir ile önceki dönem başkanlar Ömer Taş, Mehmet Polat, Enis Aydoğan, Barış Yılmaz ve Kadir Tutan katıldı.
İftar yemeği sonrası ilk olarak söz alan Şube Başkanı Yusuf Erdemir, göreve gelir gelmez 6 Şubat asrın felaketinin yaşandığını hatırlatarak, "Hepimiz bu felaketi yaşadık. Hemen ikinci günü Şube Başkanımız Yunus Akçin'in önderliğinde yardım seferberliği başlattık ve vatandaşlarımızın yaralarının sarılması adına yoğun bir mesai harcadık" dedi.
Deprem sonrasında hayatın da normale dönmesi ile eğitim ve kurum ziyaretleri çalışmalarına da hız verdiklerini belirten Erdemir, "Bundan sonra da daha aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yönetimimize bizi bu zor süreçte yalnız bırakmadığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel işlere imza atıp bu bayrağı daha da yukarı taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin de 18 yıllık süreçte görev almış tüm Genç MÜSİAD Başkanları ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birlik ve beraberliğe her zaman önem verdiklerini kaydeden Akçin, "Geçen yıl asrın felaketini hep birlikte yaşadık. Geçen Ramazan ayında hepimiz konteynerlerde, çadırlarda iftar yaptık. Bu yıl hamd olsun şehrimizdeyiz, evlerimizdeyiz. Burada 30 gün boyunca dolu dolu iftar programları yaptık. İnşallah kısa zamanda şehir olarak toparlayacağız. Şehrimizin daha güzel yerlere gelmesi adına mücadelemiz devam edecek" dedi.
Depremin izlerinin yavaş yavaş silinmeye başladığını da aktaran Akçin, "İnşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde şehrimizin ayağa kalktığını göreceğiz. Sizlerle de sık sık bir araya gelerek sorunlarınızı, başarıya ulaşan hikayelerinizi üyelerimize anlatma fırsatı bulacağız. Beraber görev yaptığımız, benden önce görev yapan önceki başkanlarımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, bizlere böyle bir ortam bıraktıkları için. Rabbim bu birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" diye konuştu.
Akçin'in konuşmasının ardından sırayla söz alan Genç MÜSİAD'ın önceki dönem başkanları Ömer Taş, Mehmet Polat, Enis Aydoğan, Barış Yılmaz ve Kadir Tutan'da yeni üyelere başarıya giden hikayelerini anlatılar ve buranın iş dünyasına atılmadan önce iyi bir okul olduğunu dile getirdi. - MALATYA
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