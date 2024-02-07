Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı: Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız

Ekonomi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, asrın felaketinin ardından geçen bir yılı değerlendirerek, "Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Felaketin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, o süreci anlatarak yaptıkları çalışmalara değindi.

Malatya ve Türkiye için o günlerin zor bir süreç olduğunu ifade eden Karademir, "Depremi kent olarak hep birlikte yaşadık. Yüzyılın depremi yaşadık. 6 Şubat sonrası yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Depremin hemen ardından dernek olarak sahada yer aldıklarını da anlatan Karademir, "Deprem sabahı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. İş yerlerimizden su ve yiyecek temini yaparak depremzedelere dağıttık. MAGİNDER ailesi olarak deprem anında vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. 6 Şubat depremi hepimizin psikolojini etkiledi" şeklinde konuştu.

Kentin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar ile Malatya'nın eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılacağına inançlarının tam olduğunu da ifade eden Karademir, "Depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanlarını cennet olsun. 6 Şubat depremin üzerinden 1 yıl geçti ama hepimiz birlik ve beraberlik içinde şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA