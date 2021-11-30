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Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor - Son Dakika

Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor

30.11.2021 22:25

Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor Kayısı da tavan fiyat 70 TL'yi gördü Türkiye'nin Coğrafi İşaret belgesi alan ürünleriden biri olan Malatya Kayısının, pazarda fiyatı 70 TL'yi gördü.

Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor

Kayısı da tavan fiyat 70 TL'yi gördü

MALATYA - Türkiye'nin Coğrafi İşaret belgesi alan ürünleriden biri olan Malatya Kayısının, pazarda fiyatı 70 TL'yi gördü.

Lezzeti dünyaya yayılan ve 115 ülkeye ihraç edilen Malatya kayısısı bu yıl adeta altın yılını yaşıyor. Kayısı da bu yıl rekoltesinin düşük olması, yurt dışında kuru kayısıya olan talebin artması ve dolar fiyatlarındaki yükselişin de bu artışa etkisinin olduğu biliniyor.

Üreticinin ihracatçıya ulaşmasında etkin rol oynayan Malatya kent merkezindeki Şire Pazarı'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 70 TL'ye satıldı. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl değer gören kayısı, doların yükselmesiyle birlikte daha da değerli hale geldi. Şire Pazarı esnafı ise uzun yıllardır düşük olan kayısının hak ettiği fiyatı bulduğu için memnun.

" Kayısı Malatyalılar için önemli gelir kaynağı"

Kayısı işletmecisi İrfan Yılmaz, kayısıdaki fiyat artışlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dolar yükselince buna bağlı olarak kayısıda yükseldi. Kayısı geçen yıl 30 TL'ydi. Bu yıl 65-70 TL üretim için Malatya'mız için harika bir şey oldu. Kayısının emeği çok. Masrafını kurtarmıyordu. Bir kayısının satış haline getirilmesi için en az 5-10 kez çiftçimizin elinden geçmesi gerekiyordu. Ben hak ettiği yeri bulduğunu düşünüyorum. İnşallah düşmez. Malatya'mızda düğün, nişan olsun kayısı hasadından sonra yapılır. Çünkü kayısı Malatya'mızın bir gelir kaynağı" dedi.

Dolar ve Euro'daki artışla birlikte kayısı fiyatının da yükseldiğini belirten esnaf Fatih Yaşar ise, "Kayısıdaki fiyat artışı Dolar, Euro'nun yükselmesiyle birlikte kayısı da yükseldi. Şuan Jumbo gün kurusu 65 TL civarında sarı Jumbo kayısımızda 70 TL civarında işlem görüyor. Biz üretici olarak memnunuz. Üreticimiz de kazanıyor tüketicimizden de güzel talep var. Bu şekilde devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doların yükselmesinin kayısı fiyatlarını da yükselttiğini ifade eden işletmeci Musa Akbulut'da altın ve doların yükselmesi kayısıya büyük bir etkisinin olduğunu belirterek "Çiftçimiz altın çıktı dolar çıktı neden kayısı çıkmasın diyor. Kayısı da değer kazandı. Kayısı biraz daha pahalı oldu. Doların yükselmesi her şeyde etkili oldu her şeyin fiyatının yükselmesine sebep oldu" diye konuştu.

" Fiyat artışı tüketimde azalmaya sebep olacak"

Kayısı fiyatlarının yükselmesinin üretici için iyi fakat tüketici için çok iyi olmadığını vurgulayan işletmeci Mehmet Adıyaman ise " İşletmeci olarak şöyle söyleyebilirim, kayısının belli bir fiyata yükselmesi üretici için köylü için iyi bir şey. Benim görüşüme göre fiyatın yüksek olması tüketimde azalmaya sebep olan bir şey. Çünkü temel gıda gibi değil. Tabi doların yükselmesi kayısının direkt ihracata giden bir ürün olduğu için doların yükselmesi kayısının yükselmesine sebep oluyor" dedi.

Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor
Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor
Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor
Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor

Türk Lirası, Malatya, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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