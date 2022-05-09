Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
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Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı

09.05.2022 16:25
Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı

Lezzeti ve ünü ülke sınırını aşan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da sezonun ilk kayısı çağlası tezgahlardaki yerini alarak 40 TL'den alıcı buldu.

Lezzeti ve ünü ülke sınırını aşan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da sezonun ilk kayısı çağlası tezgahlardaki yerini alarak 40 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin ve Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve Malatyalı çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan Malatya kayısı çağlası tezgahları süslemeye başladı. Şehrin rakımı düşük yerlerinden toplanan mahsuller ise kentteki tezgahlarda 40 TL'den alıcı buluyor.

Bu hafta itibariyle Malatya kayısı çağlası satımına başladıklarını belirten esnaf ise, geçen yıl 20-25 TL'den bu yıl da don olayından dolayı 40 TL'den satışa sunulan kayısı çağlasına talebin yoğun olduğunu ve ilerleyen zamanlarda ise fiyatlarında düşeceğini ifade etti. - MALATYA

Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı
Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı
Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) Bu ürünün ülke ekonomisine getirisi 5 milyar TL Bu ürünün ülke ekonomisine getirisi 5 milyar TL

Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya kayısısı çağlaları tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
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