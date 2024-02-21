Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, mücbir sebep süresince biriken borçlar için af talep etti

Mücbir sebep hali süresince biriken borçların esnafı kaygılandırdığını dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın gelirinin borçları kadar artmadığına vurgu yaparak biriken borçlar için azami oranda af talep etti.
Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep süresinin şehirlerimiz tam anlamıyla ayağa kalkana kadar devam etmesi gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası mücbir sebep hali 5 yıl sürmüştü. Deprem sonrası zorlu şartlarda ciddi ekonomik sorunlarla mücadele eden iş insanlarımız için bu sürenin uzatılması elzem. Ancak iş insanlarımız sürenin uzatılmasını beklerken bir yandan da haklı olarak biriken vergi ve prim borçları için kaygılanmakta" dedi.
"Esnafımızın geliri borçları kadar artmadı"
Toparlanma sürecinin uzamasıyla destek ihtiyaçlarının arttığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat felaketinin üzerinden tam 1 sene geçti. Süreç tahmin edilenden daha zor ilerliyor. Bu süreçte esnafımızın geliri borçları kadar artmadı. Sorunlar ve beklentiler oldukça büyük. Bu nedenle sürekli olarak faizsiz kredi, borç afları, finansmana erişimde kolaylık sağlanması, yerinde dönüşüm desteklerinin artırılması gibi desteklerin önemine vurgu yapıyoruz. Malatya'mızın esnafı madden ve manen yaralı. Şehrimiz koca bir şantiyeye dönmüş durumda. Binlerce esnafımız konteynırlarda ticaretini sürdürme gayretinde. Üreticilerimiz, tüccarımız büyük iş daralması yaşıyor. Malatya insanı bu felakette canından, malından, geleceğinden çok şey kaybetti. Bu felaketin yaralarını sarmak için de geçmiştekilerin çok üzerinde destekler gerektiği açık. İş dünyası olarak, bugüne kadar hayata geçirilen destekleri ve uygulamaları kıymetli buluyoruz ancak Malatya'mız ile birlikte depremden en fazla zarar gören özellikle 4 il için daha fazlasının gerektiğini ifade ediyor ve devletimizin buna muktedir olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu
"Borçlar azami oranda affedilsin"
Biriken kamu borçları ve finansa erişim konusunda destek beklentilerini aktaran Başkan Sadıkoğlu, "İş insanlarımız biriken borçları nedeniyle geleceğe umutlu bakamıyor. Süreç içinde ödemeler erteleniyor, kolaylık tanınıyor ancak borçlar bir çığ gibi büyüyor. Başta esnafımızın omuzundaki bu borç yükü hafifletilmeli. Mücbir sebep süresince biriken kamu alacaklarında azami oranda aflar uygulanmalı. Esnafımıza, tüccarımıza, yatırımcımıza ve çalışanımıza gerçekten nefes aldıracak, ileriki süreç için kaygılarını azaltacak kapsamlı destekler hayata geçirilmeli. Bu şehirdeki canlılığın tesisi için ticaretin ayağa kalkması şart. Bizler bu süreçte tüm platformlarda, Bakanlarımızla yaptığımız toplantılarda, basın yolu ve resmi girişimlerle bu taleplerimizi güçlü şekilde dile getirdik. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla bu taleplerimizin arkasında duracağız" dedi. - MALATYA
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