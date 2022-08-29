Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de

29.08.2022 20:56
Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerinin 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerinin 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

MTSO tarafından kamuoyuna duyuru olarak yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 83. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Oda-Borsa organ seçimlerinin yapılması planlanmaktadır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu olarak seçim tarihimizi 2 Ekim 2022 Pazar günü olarak belirleyerek başvurumuzu İlçe Seçim Kurulu'na yaptık. Yapılacak seçimin üyelerimize ve ilimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz." - MALATYA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz'
Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti
20:36 Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin
19:57 Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi
19:53 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Caner Taslaman'a sert tepki: Din adına hüküm vermek bu adama mı kaldı?
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
19:21 Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:41 Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 20:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya TSO seçimleri 2 Ekim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement