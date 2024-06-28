Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini belirterek siyasilerden destek beklediklerini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin uzatılmaması durumunda vergi ve SGK borçlarının dağ gibi önlerine çıkacağını ve üyelerin bunu karşılayacak gücünün olmadığını ifade etti. Ayrıca, depremzede esnaf ve üreticilerin de ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

28.06.2024 15:02
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın müşterek komite toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep süresinin uzatılması ihtiyaçtan öte zorunluluktur. Sürenin iş yerleri ve konutlar teslim edilene kadar uzatılması konusunda siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konu sadece ticaret ve sanayi odasının değil, şehrin gündemi olmalı" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın müşterek komite toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun başkanlığında 30 meslek komitesinde yer alan meclis üyeleri, komite başkanları ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Deprem sonrası tüm sektörlerde yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu'nun ana gündemi mücbir sebep oldu. Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir Sebep süresi son kez denilerek, 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmıştı. Eğer mücbir sebep 2 ay sonra sona ererse ertelenen vergi ve SGK borçları dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir üyemizin bunu karşılayacak gücü şuan yok. Mücbir sebep süresinin uzatılması konusunda siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konu sadece ticaret sanayi odasının değil, şehrin gündemi olmalı. Seçimlerde halktan oy alarak seçilip meclisten maaş alan, memleketinin menfaatlerini korumak için yemin eden vekillerin mücbir sebebinin kaldırılmasının karşısında olmasını istiyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de maliye bakanımıza şehrin halinin net anlatılması lazım. Hem iktidar hem de muhalefet partilerinin vekillerine sesleniyorum. Mücbir sebep konusu ana gündeminiz olmalı. Mücbir sebep süresinin uzatılması ihtiyaçtan öte zorunluluk. Uzatılmazsa hem üreticilerimiz hem de 21 metrekare konteynerde ayakta kalma mücadelesi veren depremzede esnafımız için ciddi sorunları beraberinde getirecektir. Uygulamanın 5 yıl sürdüğü Van depremi örneğinde olduğu gibi, depremzede firmalarımız toparlanıncaya, iş yerleri teslim edilinceye kadar mücbir sebep hali devam etmelidir" şeklinde konuştu.

Üyelerinin deprem sonrası mevcut durum ve ihtiyaç analizini çıkardıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Yaşadığımız deprem sonrası üyelerimizin mevcut durum analizini yapmak üzere 10 bin 600 üyemizin büyük çoğunluğuna ulaşmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonunca ortaya çıkan kapsamlı ihtiyaç ve durum analizini gerek şehrimize gelen, gerekse Ankara'da birçok toplantıda bakanlar ve yetkililerle paylaştık. Komite toplantılarında alınan kararları, gerekse üyelerimizin bizlere ilettiği sektörel sorunları anında ilgili bakanlığa ve kurumu resmi yazılarla iletiyoruz. Hep sahada sizlerle birlikteyiz, sahada olmayı da sürdüreceğiz. Bugünkü toplantımızdan çıkan sonucu ilgili bakanlıklar ve kurumların tamamı ile paylaşıp sorunların ivdi çözümü için girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyor - Son Dakika

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