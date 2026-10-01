Malatya TSO Başkan Adayı Sadıkoğlu oyunu kullandı; katılımın yüksek olduğunu söyledi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oyunu kullandı.

Seçimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, "Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17.00'da sona erecek. Katılım oldukça yüksek. Olgunlukla geçen seçimlerimiz için bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Her iki grup adına yarışan meclis üyesi adaylarını ve komite üyesi adaylarını tebrik ediyorum. Sandıktan çıkacak sonucun şimdiden üyelerimize, odamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.