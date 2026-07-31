Malatya TSO Üye Sayısı 13 Bine Yaklaştı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri 2018 yılında 6 bin 500 olan üye sayısının bugün yüzde 100 artışla 13 bine yaklaştığını belirterek, "Bu artış yalnızca sayısal bir büyüme değil, üyelerimizin odamıza, ortaya koyduğumuz mücadeleye ve temsil gücümüze duyduğu güvenin en açık göstergesidir" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, görevde bulundukları 8 yıllık süreçte yaşanan tüm zorlu dönemlerde üyelerin yanında olduklarını belirterek, çözüm odaklı çalışmaları ve güçlü temsil anlayışıyla Odaya duyulan güvenin her geçen gün arttığını söyledi. Göreve geldikleri 2018 yılında 6 bin 500 olan üye sayısının bugün yüzde 100 artışla 13 bine yaklaştığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu tablonun tesadüf olmadığını vurguladı.

"Üyelerimizin güveni en büyük gücümüz oldu"

Başkan Sadıkoğlu, "Ülkemizin geçtiği ekonomik dar boğazlarda, pandemi sürecinde ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin ardından üyelerimizin sesi olmak, sorunlarını ilgili makamlara taşımak ve çözüm süreçlerinin takipçisi olmak en temel önceliğimiz oldu. Makamda oturan değil, sahada mücadele eden bir anlayışla çalıştık. Bu kararlı duruşumuz ve çözüm odaklı yaklaşımımız, üyelerimizin Odamıza duyduğu güveni daha da artırdı. Bugün üye sayımızın yüzde 100 artarak 13 bine yaklaşması, yürüttüğümüz çalışmaların ve üyelerimizle kurduğumuz güçlü bağın en somut göstergesidir" dedi.

"Malatya'nın sesini her platformda duyurduk"

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya iş dünyasının tarihinin en ağır sınavlarından birini verdiğini hatırlatan Sadıkoğlu, binlerce işletmenin üretim alanlarını, ofislerini ve iş yerlerini kaybettiğini belirterek, "Depremin ilk anından itibaren üyelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sahada olduk, Ankara'da olduk, bakanlıkların kapısını çaldık, ilgili tüm kurumlarla sürekli temas halinde olduk. Finansmana erişimden vergi ve SGK yükümlülüklerine, kredi borçlarının ertelenmesinden yeni iş yerlerinin yapımına kadar iş dünyamızın her talebini kararlılıkla gündeme taşıdık. Biz sadece sorunları dile getiren değil, çözümün takipçisi olan bir oda olduk" ifadelerini kullandı.

"Her yeni üye, Malatya'nın geleceğine duyulan güvendir"

Üye sayısındaki artışın sadece kurumsal bir başarı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz 2018 yılında 6 bin 500 olan üye sayımızın bugün 13 bine yaklaşması, Malatya iş dünyasının ortak çatı olarak Odamıza duyduğu güvenin sonucudur. Her yeni üyemiz, ortak akla katılan yeni bir fikir, üretime katılan yeni bir güç ve Malatya'nın geleceğine duyulan yeni bir güvendir. Güçlü temsil, güçlü dayanışmayla mümkün olur. Bugün sahip olduğumuz bu büyük aile, birlikte başarma iradesinin eseridir" şeklinde konuştu.

"Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz"

Üyelerden aldıkları desteğin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Biz gücümüzü makamdan değil, üyelerimizin güveninden alıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan tüm üyelerimizin hakkını savunmaya, Malatya'nın ekonomik kalkınması için çalışmaya ve şehrimizin sesini en güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir Ticaret ve Sanayi Odası, güçlü bir iş dünyası, güçlü bir iş dünyası ise güçlü bir Malatya demektir. Birlikte başardık, yine birlikte başaracağız" diye konuştu.