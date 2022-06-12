Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı - Son Dakika
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Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı

12.06.2022 10:55
Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda ayak uyduran mali müşavirlerin, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda ayak uyduran mali müşavirlerin, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit rol üstlendiğini bildirdi.

Kartaloğlu, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile söz konusu statüye kavuştuğunu ifade etti.

Geride kalan süre içerisinde meslek mensuplarının, ülke ekonomisinin gelişimi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını, ürettiği değeri toplumla paylaştıklarını, işletmeler ile devlet arasında bağ oluşturarak, işletmelerin güven veren danışmanları olduklarını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda en hızlı şekilde ayak uyduran mali müşavirler, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit bir rol üstlenmektedirler. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri her zaman yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 33. yıl dönümü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkür ederiz."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı - Son Dakika

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