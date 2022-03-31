Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı - Son Dakika
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Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı

31.03.2022 12:46
Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) gelen yetkililer, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdi.

2022 Ocak ayında yapılan güncellemede indi-bindi 20 TL olarak belirlenirken, benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamdan sonra yeni tarifeye geçildi. Buna istinaden yeni güncellenen tarifede ise indi-bindi 26 TL olurken, kilometre başı ise 6,5 TL oldu. - TEKİRDAĞ

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı - Son Dakika
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