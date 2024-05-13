Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris\'e geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1777 yolcu ve 750 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.
Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
Girit'ten gelen "Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket edecek.
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