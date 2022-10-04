Malta bayraklı "Star Flyer" Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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Malta bayraklı "Star Flyer" Bodrum Limanı'na yanaştı

04.10.2022 12:24
Malta bayraklı "Star Flyer" Bodrum Limanı'na yanaştı

Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesi limanına yanaştı.

Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesi limanına yanaştı.

Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 72 metrelik yolcu gemisinde çoğunluğu ABD, İngiliz, Almanya ve Fransız 116 yolcu ile 73 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Dalyan Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Malta, Star, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malta bayraklı "Star Flyer" Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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