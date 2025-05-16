Maltepe'de Arkeolojik Kazı Etkinliği

Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik arkeolojik kazı etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesinde düzenlenen "Dikkat! Kampüste Kazı Var!" başlıklı etkinlik, Troya Müzesi işbirliğiyle hayata geçirildi.

Etkinlikte 5. sınıf öğrencileri, üniversite kampüsünde oluşturulan özel alanda gerçek bir arkeolojik kazı atmosferini deneyimledi. Öğrenciler, kumların altına yerleştirilen sürpriz objeleri gün yüzüne çıkararak arkeolojiye dair pratik bilgiler edindi.

Kazı sonrasında buluntuların restorasyon sürecine katılan öğrenciler, tarihi eserlerin korunması ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine dair bilinç kazandı.

Festival, "Mitoloji ve Edebiyat" teması çerçevesinde, çocuklara hem eğitici hem de katılımcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.