Malya Tarım İşletmesi'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malya Tarım İşletmesi'nde Hasat Devam Ediyor

Malya Tarım İşletmesi\'nde Hasat Devam Ediyor
20.07.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde 70 bin dekar alanda sertifikalı tohum hasadı yapılıyor.

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde, yaklaşık 70 bin dekar alanda sertifikalı tohum için hububat ve yem bitkisi hasadı yapılıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4. büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, kuraklığa rağmen hububat üretimi devam ediyor.

Hububat üretiminde öncü olan Malya Tarım İşletmesi, 218 bin 800 dekar olan işletme arazisinin 158 bin dekarı kültür altı arazi olarak kullanılıyor. İşletmede bu yıl da hasadın ardından elde edilecek ürünler, sertifikalı tohum olarak hazırlanacak.

Yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alındığı işletmede, 20 biçerdöverle hasat devam ediyor.

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Yalçın Günay, AA muhabirine, işletmede Kırşehir ve bölgede hakim olan karasal iklim nedeniyle kuru tarım yapıldığını söyledi.

Bölgeye uyum sağlayacak, kuraklığa, soğuğa dayanıklı ve yüksek verimli buğday ve arpa üretimlerinin sürdüğünü anlatan Günay, çiftçinin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılayan işletme olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Günay, yaklaşık 70 bin dekar alanda hububat ve yem bitkisi ekimi yaptıklarını belirtti.

Hasadın 3 hafta süreceğini ifade eden Günay, bu yıl yaklaşık 12 bin ton sertifikalı hububat ve yem bitkisi tohumu hedeflediklerini kaydetti.

Sertifikalı tohumlukların çiftçilerin kullanımına sunulacağını anımsatan Günay, şöyle konuştu:

"Tohumluk amaçlı buğday, arpa, fiğ, korunga yetiştiriciliği yapıyoruz. İşletmemizde ikisi arpa, dördü buğday olmak üzere 6 çeşit hububat üretimi gerçekleştiriyoruz. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen yerli hububat çeşitlerinin de işletmemizde deneme ekimlerini yapmaktayız. Deneme sonuçlarına göre özellikle kuraklığa dirençli, İç Anadolu bölgesine uyumlu ve yüksek verimli hububat çeşitlerini seçip programımıza alarak çiftçiye ulaştırıyoruz."

"Çiftçilerimizin mutlaka sertifikalı tohum kullanması gerekiyor"

Günay, verime direkt etki eden yağışların bu sene daha az olduğuna dikkati çekerek, kuraklığın etkisi ve yağışların yetersizliğinde bir kez daha sertifikalı tohum kullanımının öneminin görüldüğünü vurguladı.

Çiftçilere de her zaman sertifikalı tohum kullanmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin mutlaka sertifikalı tohum kullanması gerekiyor. Son yıllarda ülkemizin en büyük problemi kuraklıkla ilgilidir. TİGEM'in üretmiş olduğu tohumluklarla ilgili olarak kuraklık, soğuğa dayanıklı, İç Anadolu bölgesine uyumlu, Türkiye şartlarında yüksek verime dayalı sertifikalı tohumun kullanılmasında en az yüzde 25 gibi ürün farkı bekliyoruz. Desteklemelere baktığımızda da çiftçinin bu anlamda herhangi bir kaybı yok, artı üretim kazancı var. Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğünde başlayan hasat sezonuyla hububat ve yem bitkileri hasadı yapıyoruz. Bulunduğumuz bölgede 3 bin dekarlık tek parça parselin büyüklüğünü görebiliriz. Bu devasa işletmedeki üretimlerimizin sonucunda sertifikalı tohumu çiftçimize ulaştırıyoruz."

Hasat 20 biçerdöverle gerçekleştiriliyor

Ziraat mühendisi Süleyman Kule ise yaklaşık 158 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Kule, "Hasat faaliyetimiz, yaklaşık 58 bin dekar hububat, 12 bin dekar da yem bitkisi olmak üzere 70 bin dekar alanda devam ediyor. Yangın riskine karşı her grubumuzda 1 itfaiye, 2 tanker, 4 pulluk bağlı traktör ekibimizin desteğiyle hasadımızı yapıyoruz. Arpa ve buğdayın her birinde 10'ar biçerdöver olmak üzere aynı anda toplam 20 biçerdöverle hasadı devam ettirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malya Tarım İşletmesi'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:34
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 12:39:14. #7.12#
SON DAKİKA: Malya Tarım İşletmesi'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.