Manavgat Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Manavgat Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yaptı

Manavgat Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı\'nda Tanıtım Yaptı

Manavgat Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılarak Manavgat ve Side'nin turistik değerlerini tanıttı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, fuarın uluslararası turizm pazarındaki önemini vurguladı.

05.03.2025 10:54  Güncelleme: 10:59
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Manavgat Belediyesi, dünyanın en prestijli turizm ve seyahat fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldı.

Dünyanın en prestijli turizm ve seyahat fuarlarından biri olarak kabul edilen ITB Berlin Turizm Fuarı, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Manavgat ve Side'nin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomik zenginlikleri ve turizm imkanları tanıtıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, turizm sektörünün önemli aktörleri olan tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşları ile birebir temaslarda bulundu.

Başkan Kara, fuarın Manavgat ve Side'nin uluslararası turizm pazarındaki yerini güçlendirme açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Manavgat ve Side'mizin kültürel zenginliklerini turizm potansiyeli ile harmanlayarak hem yerel ekonomiye katkısını hem de küresel turizm pazarına entegrasyonunu artırmayı hedefliyoruz. En önemli amacımız, Manavgat ve Side'nin doğal güzelliklerini koruyarak turizmi, sürdürülebilir kalkınma anlayışı etrafında geliştirmek."

Doğal güzellikler ve kültürel miras ön planda

Manavgat'ın sahip olduğu benzersiz turistik değerler, ITB Berlin 2025 Fuarı'nda geniş kitlelere tanıtıldı. Özellikle Manavgat Şelalesi, Antik Side, eşsiz plajlar ve doğa sporları fuarın ilgi odağı oldu. Başkan Kara, fuarda yapılan temasların bölge turizminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, turizm sektöründeki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

4-6 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşen fuara, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgatlı turizmciler ve sektör profesyonelleriyle birlikte katılım sağladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manavgat Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yaptı - Son Dakika

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