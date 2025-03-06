Manavgat'ta 6,5 Milyon Turist Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Manavgat'ta 6,5 Milyon Turist Hedefi

Manavgat\'ta 6,5 Milyon Turist Hedefi

MATSO Başkanı Güngör, bu yıl Antalya için 20 milyon, Manavgat için 6,5 milyon turist hedeflediklerini açıkladı.

06.03.2025 11:16
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ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bu yıl Antalya olarak 20 milyon, Manavgat olarak ise 6,5 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleşen 56. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na (ITB) katıldı. Başkan Güngör ile fuara MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Başkan Yardımcısı Anıl Bahar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenel katıldı. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin'de, 170'ten fazla ülkeden 5 bin 800'ü aşkın kurum, kuruluş ve firma yer aldı. Fuarda, bölge turizmini tanıtmak amacıyla turizm paydaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve stant açan Oda üyeleri ile turizm temsilcileri ziyaret edildi.

"Bölgemize yoğun ilgi var"

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, etkinliğin son derece verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "ITB Berlin Fuarı'nda, Manavgat- Side turizm destinasyonunun daha fazla turist tarafından tercih edilmesini sağlamak ve bölge turizmini çeşitlendirmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Manavgat'ın doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomisi ve alternatif turizm imkanlarını tanıtmak amacıyla tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşlarıyla birebir temaslarda bulunduk. Türkiye'ye ve bölgemize büyük bir ilgi olduğunu gözlemledik. Fuardan oldukça olumlu dönüşler aldık. Bu yıl Antalya olarak 20 milyon, Manavgat olarak ise 6,5 milyon turist bekliyoruz" dedi

Manavgat'ın sadece deniz-kum-güneş turizmi ile değil, kültürel, gastronomik ve doğa turizmi ile de ön plana çıkması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Güngör, "MATSO olarak, Manavgat destinasyonuna gelen turist sayısının artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"12 ay turizm için çalışıyoruz"

Bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve 12 ay sürebilir hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Güngör, uluslararası pazarda Manavgat ve Side'ye olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Güngör, bölge turizminin sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmesi için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manavgat'ta 6,5 Milyon Turist Hedefi - Son Dakika

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