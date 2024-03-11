Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, İhracat Eğitimleri Düzenliyor

Ekonomi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, düzenledikleri eğitimlerin ihracatın artmasına katkı sağlayacağını belirterek, "İhracatçılarımızın olumlu sonuçlar alabilmeleri için elimizden gelen her türlü çalışmayı var gücümüzle yapıyoruz. Manavgat'ın ihracat bakımından potansiyeli yüksek ama ihracat yapan firma sayısı az" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliği ile Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat ihracat oranını artırmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

MATSO olarak üyeleri ihracata yönelik eğitim ve seminerle desteklerini ifade eden Başkan Güngör, "İhracata yönelik birçok etkinlik ve eğitim gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin ihracat desteklerinden faydalanmalarını istiyoruz. İhracat yapan firmalarımızı ülkemize ve bölgemize kazandırdıkları döviz nedeniyle çok önemsiyoruz. Verilen eğitimde, kentimiz ve ülkemizdeki şirketleri ihracata yönlendirmek, ihracat yapan ve ihracat yapacak üyelerimizin devlet destekleri hakkında bilgilendirerek ihracat oranını yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.

"İhracat potansiyelimiz yüksek"

Verilen eğitimin üyelere ihracat konusunda rehber olacağını ve katkılar sağlayacağını kaydeden Başkan Güngör, "Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi üyelerimiz için bulunmaz bir fırsattır. Kentimizde ihracatın artması amacıyla düzenlediğimiz eğitim üyelerimize ihracat konusunda katkılar sağlayacaktır. İhracatçılarımızın olumlu sonuçlar alabilmeleri için elimizden gelen her türlü çalışmayı var gücümüzle yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Manavgat'ın ihracat bakımından potansiyeli yüksek ama ihracat yapan firma sayısı az. Bu konuda istatistiksel verilere bakacak olursak 2022 yılında Manavgat'ta ihracat yapan firma sayısı 55 iken 2023 yılında da bu sayının değişmediği görülmektedir. 2023 yılı Antalya ihracatı 2 milyar 199 milyon dolardır. 2023 yılında Manavgat ihracatı, 18 milyon 278 bin dolar olup; en fazla ihracatı yapılan ürün grubu; 8 milyon 751 bin dolarla elektrik-elektronik, 2 milyon 147 bin dolarla maden ve metaller, 1 milyon 802 bin dolarla yaş meyve-sebze olmuştur. Kentimizde ihracatın artması amacıyla düzenlediğimiz eğitim programının bu verilerde olumlu bir değişikliğe sebep olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Güngör'ün konuşmasının ardından KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Avrupa İşletmeleri Ağı Bilgilendirme ve KOSGEB İhracat Destekleri, BAİB Uzmanı Tuğrul Doğuç, Devlet Destekleri Şubeleri Dahilinde İşleme Rejimi ve BAKA Uzmanı Oğuzhan Ataman girişimciler için İhracat Destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Eğitimin ikinci oturumunda ise Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Akandere, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Lojistik Yönetimi hakkında eğitim verdi.

Eğitimin ikinci gününde ise Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç, Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi, Ticari Bilgi ve İstihbarat Sistemi, Nokta Atışı İhracat, Hedef Pazar Tespiti Uygulaması, Hedef Pazar Analizi, Hedef Ülkelerde Yapılacak Müşteri/Rakip İstihbaratı ve Kaynakları, Ürün Matrisinin hazırlanması, Ticari Bilgi ve İstihbarat Kaynakları konuları hakkında bilgiler verdi.

"Eğitimin 3. oturumu online olacak"

Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitiminin 3. Oturumu Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi (Modül 2) Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç eşliğinde online olarak bugün 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Online eğitimde Seçilen Pazarda Araştırma Tekniği, Firma İstihbarat Çalışmaları, İhracatta Müzakere ve İletişim Teknikleri katılımcılara aktarılacak.

MATSO hizmet binasında gerçekleşen eğitime; MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcısı Ali Özen, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Müdür Yardımcısı Güneş Ulutürk, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Akandere, Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç ve BAİB Uzmanı F. Tuğrul Doğuç, BAKA Uzmanı Oğuzhan Ataman, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Akandere ve oda üyeleri katıldı. - ANTALYA