Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ekonomi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Hedefimiz ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş, güçlü turizmi, güçlü tarımı, güçlü ticareti ve güçlü sanayisi olan güçlü bir Manavgat ekonomisi. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

MATSO ile Antalya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü işbirliğinde "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi, Sanayi Sicil Belgesi İş ve İşlemleri" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MATSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Antalya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ömer Ersoy ve uzmanlar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, MATSO Meclis Başkan Yardımcısı Ezgi İnci Korkusuz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Özen ve oda üyeleri katıldı.

Oda üyelerine yönelik eğitim ve seminerlere önem verdiklerini vurgulayan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Öncelikle Sanayi ve Teknoloji Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy ve uzmanları, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş olmak üzere katılım sağlayan üyelerimize şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Oda olarak böyle eğitim, seminer ve toplantılara önem ve öncelik veriyoruz. Biliyoruz ki toplantı, eğitim ve seminerlere katılım sağlayan üyelerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlayacaktır. MATSO olarak amacımız ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş, güçlü turizmi, güçlü tarımı, güçlü ticareti ve güçlü sanayisi olan güçlü bir Manavgat ekonomisi. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Verimli geçen bilgilendirme toplantısının ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantı hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ANTALYA