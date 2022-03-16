Mandal: "AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk" - Son Dakika
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Mandal: "AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk"

16.03.2022 13:22
Mandal: "AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilimsel Araştırma-Geliştirme projeleri geçmişte firmaların bir tercih noktası ve diğer firmaya göre üstünlüğü idi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilimsel Araştırma-Geliştirme projeleri geçmişte firmaların bir tercih noktası ve diğer firmaya göre üstünlüğü idi. Şu an yaşıyor olduğumuz süreçte firmaların sürdürülebilirliği ve rekabet üstünlüğü noktasında artık zorunluluk olmuştur" dedi.

Prof. Dr. Mandal, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Seyhan Salonu'nda sanayicilerle bir araya geldi. Mandal, daha sonra AR-GE/Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliğini güçlendirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgede öne çıkan projelerin sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan AR-GE/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu toplantısına da katıldı.

Proje Destek Ofisi kanalıyla sanayicilere sunulan hizmetler, Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirlikleri ile AOSB'nin Yeşil Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alan Mandal, daha sonra AOSB'nin ev sahipliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve Nedim Büyüknacar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ile sanayiciler tarafından konuk edildi.

Görüşmeler sonunda bir değerlendirme yapan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AR-GE çalışmalarının önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bilimsel Araştırma-Geliştirme projeleri geçmişte firmaların bir tercih noktası ve diğer firmaya göre üstünlüğü idi. Şu an yaşıyor olduğumuz süreçte firmaların sürdürülebilirliği ve rekabet üstünlüğü noktasında artık zorunluluk olmuştur. Yani AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk."

AOSB'nin Yeşil OSB misyonu

Hasan Mandal, AOSB'den örnek vererek sürdürdüğü konuşmasında, "Örneğin Adana Organize Sanayi Bölgesi Yeşil OSB'yi misyon ediniyor ve bu konuda sanayicilerine öncülük yapıyor. Ayrıca üniversitelerle ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Çünkü, Yeşil Mutabakat kapsamında 2053'e kadar "sıfır emisyon" hedefinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. AOSB'nin iddialı hedefine ulaşmak için bilgiyi üreten üniversiteleri bilgiyi kullanan sanayi kuruluşlarıyla buluşturması çok önemli. Adana'da Çukurova Üniversitesi ve ATÜ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi iki güzide üniversitemiz var. Her iki üniversitemizin de AOSB ile olan ilişkisi ve iletişimi çok değerli. İlişki var iletişim yoksa olmaz, iletişim var ilişki yoksa o da olmaz zaten. Bir sinerjinin sağlanmış olması çok önemli. Bu aşamada, TÜBİTAK'ın kaynakları teşvik amacı olmaktan çok yeşil dönüşüme, yeşil ekonomiye, yeşil kalkınmaya dönüşüm için bir araç ve kalkaç görevi üstleniyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Mandal: AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk

YORUMLAR
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Sivas'ta otomobilden sebze kasasına çok sayıda atıkla kütüphane oluşturuldu Sivas'ta otomobilden sebze kasasına çok sayıda atıkla kütüphane oluşturuldu Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar

Araştırma Geliştirme, geri dönüşüm, Hasan Mandal, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mandal: 'AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk' - Son Dakika


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