Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kartlı Sayaç Uygulamasını Kaldırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kartlı Sayaç Uygulamasını Kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kartlı Sayaç Uygulamasını Kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, zorunlu kartlı sayaç uygulamasını kaldırmasıyla Manisalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Zeyrek, sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm işlemlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

25.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:10
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Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, zorunlu kartlı sayaç uygulamasını kaldırması da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçişle ilgili müjdeleri de Manisalılarla paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm işlemleri gibi işlemlerin ücretsiz olacağı açıklamıştı. Kendilerine sorulmadan takılan kartlı sayaçlar nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan Manisalılar, hem zorunluluğun kaldırılması hem de işlemlerin ücretsiz yapılması dolayısıyla Başkan Zeyrek'e teşekkür etti.

"Bize resmen işkence çektirdiler"

Kendilerine sorulmadan takılan ve ücretleri de yine Manisalılardan alınan kartlı sayaç nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan vatandaşlar Başkan Zeyrek'e teşekkür etti. Kartlı sayacın kendileri için eziyet olduğunu ifade eden Ramazan Soğancı, "Kartlı sayaçtan hiç memnun değiliz. Değiştirmeyi düşünüyoruz. 1 Haziran'da biz de başvurumuzu yapacağız. Değiştirebilme seçeneğimizin olması çok doğru bir karar. Yıllardır bu konuda mağdurduk. Yakın bölgelerde karta su yükleme noktaları yok. Su aniden bittiğinde de sorunlar yaşıyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde yedek krediyi kullanmışız, farkında değiliz. Unutmuşuz su yüklemeyi. Gecenin bir yarısında su yükleme noktası bulmaya çalıştık. Daha önce benim normal sayacım vardı, habersiz bir şekilde değiştirilmişti. İstemememize rağmen yüklü miktarda para ödemek zorunda kalmıştık. Sayacın tarihi geçti denilerek değiştirildi. Normal sayaca çevirmek için birkaç kere de başvuruda bulundum. Önümüze türlü türlü engeller çıktı. Ama şu an gördük ki yapılabiliyor. Geç kalmış bir uygulama. Bize resmen işkence çektirdiler. Yaşlı insanlarımız da çok zorlanıyor. Seçimlerden sonra ilk yüklemem oldu ve ücret fark ediyor. Gerçekten 2 ton suyu 1 liradan aldım. Daha önce 700 lira yaptığım yüklemede şimdi 200 liralık yükleme yaptım. Gördüğümüz kadarıyla hizmet yapılıyor. Belediyecilik anlamında daha da güzel işler yapılacağına inanıyorum. Zaten Ferdi Başkanı da destekledik. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Kartlı sayaç eziyetinden milleti kurtardığı ve sözünde durduğu için Ferdi Başkana teşekkür ediyorum" dedi.

"Demek ki isteyince yapılabiliyormuş"

Kartlı sayaç nedeniyle yaşanan zorlukları anlatan İlhan Öncü, "Kartlı sayaçtan çok şikayetçiyiz. Oğlum işten geliyor su bitiyor koşup su yüklemek zorunda kalıyor. İstemediğimiz halde haberimiz olmadan sayacımızı değiştirdiler. Çok müracaat ettik ama yine de değiştirmediler. Demek ki isteyince yapılabiliyormuş. Ferdi başkanımız verdiği sözü tutuyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kartlı sayaçtan herkesin şikayetçi olduğunu ifade eden Reşit Akbaş, zorunluluğun kaldırılmasının çok iyi olduğunu belirtirken, kartlı sayaç nedeniyle büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Meral Akbaş ise şunları söyledi: "Ben kartlı sayaç kullanmıyorum ama bir arkadaşım var, ayağından ameliyat olmuştu. Ben sürekli su soldurmaya gidemiyorum diyordu. Hatta valiliğe kadar gitti değiştirmek için ama olmadı. Büyük sorunlar yaşanıyor. Zorunluluğun kalkması çok iyi oldu. Ferdi Başkanın önü açık olsun çok memnun olduk. Biz kendisinden çok memnunuz. Halka mikrofonu uzatmanız bile çok güzel bir şey. Şuan için iyi gidiyor daha da iyi olacak her şey. Biz ona inanıyoruz."

"Ferdi Başkanımız sözünü tuttu"

Ferdi Başkan'ın sözünü tuttuğunu dile getiren Hasan Hüseyin Kozdere, "Daha önce her seferinde saat değiştirip bir de saat parası alıyorlardı bizden. Mekanik sayacı kendim almıştım. Söküp götürdüler kartlı taktılar onu da kendi paramızla aldık. O zaman öyleydi şimdi değişmiş. Bu değişim bizim için güzel olur. Mekanik sayaca ücretsiz geçmek de bizler için güzel olur. Bazen bitiyor aniden unutuyoruz yükleme yapmayı susuz kalıyoruz zorluğu bu. Ferdi Başkana teşekkür ederim. Yapamaz diye bir şey yok başkan yapar. Ferdi Başkanımız sözünü tuttu. Teşekkür ederiz" dedi.

Kartlı sayaçtan memnun olmadığını anlatan Nihal İnce memnun olmamalarına rağmen mecbur kaldıklarını anlatırken, kartlı sayaç takılırken kimseye sorulmadığını ifade eden Sevinç Talukan zorunluluğun kaldırılmasının iyi olduğunu belirtti.

Kısa sürede sözlerin tutulduğuna değinen Mustafa Güder, Manisa'nın değişeceğine inandığını anlatırken, kartlı sayaçların başlarına bela olduğunu vurgulayan Niyazi Şahin ücretsiz olarak sayaçların değiştirilecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlardan, Necdet Özkavsal, Ali Yardımcı ve Havva Düzyol da kartlı sayaç kullanımında yaşadıkları sorunların artık sona erecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek sözünü tutan Başkan Zeyrek'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kartlı Sayaç Uygulamasını Kaldırdı - Son Dakika

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