Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Hal Esnafının Talebini Yerine Getirdi

Ekonomi

Yerel seçimlerden önce verdiği sözleri bir bir yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hal esnafını da unutmadı. Hal esnafının da yüzünü güldüren Başkan Zeyrek, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresini uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yerel seçim çalışmaları sırasında Büyükşehir Belediyesi Manisa Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, hal esnafıyla bir araya gelmişti. Hal esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Zeyrek'e, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresinin uzatılması talebi iletildi. Göreve geldiğinde, hal esnafının bu talebini yerine getireceğinin sözünü veren Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınan kararla hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresi bir saatten, iki saate çıkarttı. Esnafın her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, "Halden alışveriş yapan esnaflarımız, araçlarını hale soktuklarında bir saat bekleme süresinin ardından otopark ücreti ödüyordu. Bir saat gibi kısa sürede haldeki alışverişlerini yapıp, araçlarına ürünlerini yüklemeleri çok mümkün görünmüyordu. Seçim dönemi, bu sorunu yerinde irdeledik. Göreve gelir gelmez, meclisimizde bu bekleme süresini iki saate çıkarttık. İki saat boyunca halde, otopark ücreti alınmayacak. Esnafımızın biz her zaman yanında olacağız. Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık. Esnafımızdan da bu konuda çok teşekkür alıyoruz. Ne mutlu ki onlarında bütçelerine bir nebze de olsa destek olabildik" şeklinde konuştu.

Başkan Zeyrek'e teşekkür ettiler

Halde ticaret yapan esnaf, müşteri ve nakliyeciler, ücretsiz otopark süresinin uzatılmasından dolayı memnuniyetlerini paylaşarak Başkan Zeyrek'e teşekkür etti.

"Bizi anlamak için gece ziyarete geldi"

Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Ömer Akagündüz, "Başkan Bey, seçim çalışmaları sırasında bizlerle bir araya geldi. Gece saat 02.00'de ilçe belediye başkanımızla birlikte bizleri ziyaret geldi. O saatte gelmesi bizleri anlaması açısında farklı bir duygu. Hal müşterimiz ve nakliyeci arkadaşlarımızın, burada bir saatlik otopark süresi vardı. Bu süre zarfının kendisine yetersiz geldiğini ifade ettik. Kendisi de göreve geldiğinde bu süreyi uzatacağına dair bizlere söz verdi. Bu sözü yerine getirdiğinden dolayı hal esnafımız, müşterilerimiz ve nakliyeciler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." derken, hal müşterisi Betül Ataç, "Daha önce süre kısıtlı olduğu için acele davranıyorduk. Yetişmekte zorlanıyorduk. Ücrette bizi sıkıntıya sokuyordu. Süre uzatıldığı için çok memnunuz. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Bir kadın olarak, bazen tek başıma da mal almaya geliyorum. Araba yerleştirme ya da boşaltmada zaman açısından zorlanıyordum. Ben ve benim gibi diğer kadınların da buraya gelmesi açısından destek olduğunu düşünüyorum. Böyle destekler, bizim için çok iyi adım oluyor." şeklinde konuştu.

"Otopark ücreti maliyete yansıyordu"

Hal esnafı İsmail Sürgit, "Halden, ufak bir şey bile alsan, çıkman bir buçuk, iki saati buluyordu. Çoğu insan alacağı bir kasa mal için, ödediği otopark ücretini maliyetine yansıtıyordu. İster istemez satışına da yansıtıyordu. Çok güzel olmuş. Verilen sözler bir bir yerine geliyor. Bunu da takip ediyoruz. Emekçiler adına güzel bir davranış. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullanırken, nakliyeci Cemil Tekin, "Bir saatte burada işimizi bitiremiyor, sonra para ödemek zorunda kalıyorduk. İki saate çıkarttığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." dedi.

Hal esnaflarından Hüseyin Aslan, "Müşteriler otopark süresinden mağdurdu. Ferdi başkana dile getirdik. Hızlı ve etkin bir şekilde süreyi, iki saate çıkarttı. Ferdi başkandan, çok memnunuz" diyerek memnuniyetini iletirken, hal müşterisi Mustafa Sert ise sürenin uzatılmasının kendileri için iyi olduğunu belirterek Başkan Zeyrek'e teşekkür etti. - MANİSA