Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi'de Yeni Yatırımlar Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi'de Yeni Yatırımlar Yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi\'de Yeni Yatırımlar Yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de yeni yatırım ve hizmetler için çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Selendi Belediye Başkanı ile iş birliği projelerini görüştü.

28.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamına eşit hizmet götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Manisa merkeze en uzak ilçelerden biri olan Selendi'de de yeni yatırım ve hizmetler için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Çamur, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ı ziyaret ederek, iki kurum iş birliğinde yapılması planlanan projeleri görüştü.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Çamur'un, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ı ziyaretine, İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ali Osman Kaplan da katıldı. Ziyarette, ilçede yapılması planlanan yatırımlar ile kurulması planlanan yeni şantiye ve depo alanı ile ilgili de görüşüldü. Ziyaretin ardından Genel Müdür Yardımcısı Çamur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Koordinatörü Süleyman Girgin ile MASKİ İlçe Şefi Hakan Erol'la görüştü, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalışıyoruz"

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalışıyoruz. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Bey ile de ilçe merkezimiz ve köylerimizde yapılması planlanan hizmetler ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yeni bir şantiye ve depo alanı için de elimizdeki imkanları değerlendirdik" dedi.

"Selendi'mize modern ve kullanışlı bir şantiye ve depo alanı kazandırmak için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bülent Çamur da Selendi'ye önemli hizmetler yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öncülüğünde çalıştıklarını belirterek, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Selendi'ye de hizmetlerimiz devam ediyor. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile de hizmetlerimiz üzerine görüştük. Selendi'mize modern ve kullanışlı yeni bir şantiye ve depo alanı kazandırmak için çalışıyoruz. Bunun için saha incelemesinde de bulunduk. Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Selendi, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi'de Yeni Yatırımlar Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi'de Yeni Yatırımlar Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.