Manisa'da 17 ilçede 2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini için saha çalışması başladı - Son Dakika
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Manisa'da 17 ilçede 2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini için saha çalışması başladı

Manisa\'da 17 ilçede 2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini için saha çalışması başladı
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Manisa'da 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi için saha çalışmaları başladı.

Manisa'da 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmalarına başlandı. 17 ilçede gerçekleştirilecek incelemelerde ağaç başına verimden ürünün sofralık ve yağlık miktarına, iklim şartlarından hastalık ve zararlıların etkisine kadar birçok kriterin değerlendirildiği belirtildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarında sahaya inilerek incelemelere başlandı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel ile ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin katıldığı çalışmalarda, il genelindeki zeytin üretim alanları tek tek inceleniyor.

Arazi çalışmalarında meyve veren ve vermeyen ağaç sayıları belirlenirken, ağaç başına ortalama verim, zeytin çeşitleri, sofralık ve yağlık olarak değerlendirilecek ürün miktarı da hesaplanıyor. Ayrıca iklim şartları ile hastalık ve zararlıların verim üzerindeki etkileri de değerlendirmeye alınıyor.

Zeytinyağı üretimine yönelik rekolte tahmininde ise bölgelere ve zeytin çeşitlerine göre ortalama yağ randımanlarının dikkate alındığı öğrenildi.

Çalışmalar 17 ilçede sürdürülecek

Manisa'nın 17 ilçesinde yürütülecek saha çalışmalarından elde edilen veriler, ilçe bazında hazırlanacak rekolte tahminleri ve sektör temsilcilerinin görüşleriyle birlikte değerlendirilecek. Ortak değerlendirmelerin ardından Manisa'nın 2026 yılı tahmini zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların üretim sezonuna ilişkin sağlıklı bir rekolte tahmini oluşturulması amacıyla yürütüldüğü belirtilerek tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Ekonomi, Zeytin, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 17 ilçede 2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini için saha çalışması başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 17 ilçede 2026 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini için saha çalışması başladı - Son Dakika
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