Manisa\'nın geleceğine yön verecek 8 proje oy birliğiyle kabul edildi

Manisa Kent Konseyi tarafından kentin sosyal, kültürel ve çevresel dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 8 stratejik proje, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm grupların oy birliğiyle kabul edildi.

Manisa Kent Konseyi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kentin öncelikli ihtiyaçlarını esas alan 8 stratejik proje, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında gündeme geldi. İlgili komisyonlarda yapılan değerlendirmelerin ardından genel kurula sunulan projeler, meclis üyelerinin tamamının desteğini alarak hayata geçme aşamasına geldi.

Ortak akıl kazandı

Onaylanan projelerin, sürdürülebilir çevre politikaları, toplumsal dayanışma ağlarının güçlendirilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve kültürel mirasın korunması gibi birçok başlığı kapsadığı belirtildi. Kent Konseyi'nin gönüllülük esasıyla hazırladığı yol haritasının, Manisa'nın 2026 vizyonunun temel yapı taşlarını oluşturacağı ifade edildi.

"Kazanan Manisa halkı olmuştur"

Meclis toplantısında söz alarak değerlendirmelerde bulunan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, alınan kararın tarihi bir nitelik taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Bugün burada sadece projelerimiz değil, Manisa'nın ortak aklı ve dayanışma ruhu onaylanmıştır. Farklı siyasi görüşlerin, halka hizmet noktasında birleşmesi demokrasimiz adına gurur vericidir. Bu projeler kağıt üzerinde kalmayacak, çok yakında Manisalı hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına dokunmaya başlayacaktır. Bizlere bu çalışma ortamını sağlayan ve vizyonuyla önümüzü açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve sağduyulu yaklaşımları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"2026 hamle yılı olacak"

Geçtiğimiz yıl yaşanan zorluklara da değinen Bayraktar, 2026 yılının Manisa için bir hamle yılı olacağını vurgulayarak, "Manisa'mız her türlü zorluğun üstesinden gelecek köklü bir kültüre sahiptir. Meclisimizin sergilediği hoşgörü ve hizmet odaklı anlayış, şehrimizin geleceğine olan inancımızı pekiştirmiştir. 2026 yılının dünyamıza, ülkemize ve Manisa'mıza bolluk, bereket, birlik, beraberlik, huzur, mutluluk, barış ve adalet getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA