Manisa'nın geleceğine yön verecek 8 proje oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manisa'nın geleceğine yön verecek 8 proje oy birliğiyle kabul edildi

Manisa\'nın geleceğine yön verecek 8 proje oy birliğiyle kabul edildi
19.01.2026 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve kentin sosyal, kültürel ve çevresel dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla oluşturulan 8 stratejik proje, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Projeler, sürdürülebilir çevre politikaları, toplumsal dayanışma ve yerel ekonomi gibi alanları kapsıyor.

Manisa Kent Konseyi tarafından kentin sosyal, kültürel ve çevresel dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 8 stratejik proje, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm grupların oy birliğiyle kabul edildi.

Manisa Kent Konseyi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kentin öncelikli ihtiyaçlarını esas alan 8 stratejik proje, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında gündeme geldi. İlgili komisyonlarda yapılan değerlendirmelerin ardından genel kurula sunulan projeler, meclis üyelerinin tamamının desteğini alarak hayata geçme aşamasına geldi.

Ortak akıl kazandı

Onaylanan projelerin, sürdürülebilir çevre politikaları, toplumsal dayanışma ağlarının güçlendirilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve kültürel mirasın korunması gibi birçok başlığı kapsadığı belirtildi. Kent Konseyi'nin gönüllülük esasıyla hazırladığı yol haritasının, Manisa'nın 2026 vizyonunun temel yapı taşlarını oluşturacağı ifade edildi.

"Kazanan Manisa halkı olmuştur"

Meclis toplantısında söz alarak değerlendirmelerde bulunan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, alınan kararın tarihi bir nitelik taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Bugün burada sadece projelerimiz değil, Manisa'nın ortak aklı ve dayanışma ruhu onaylanmıştır. Farklı siyasi görüşlerin, halka hizmet noktasında birleşmesi demokrasimiz adına gurur vericidir. Bu projeler kağıt üzerinde kalmayacak, çok yakında Manisalı hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına dokunmaya başlayacaktır. Bizlere bu çalışma ortamını sağlayan ve vizyonuyla önümüzü açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve sağduyulu yaklaşımları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"2026 hamle yılı olacak"

Geçtiğimiz yıl yaşanan zorluklara da değinen Bayraktar, 2026 yılının Manisa için bir hamle yılı olacağını vurgulayarak, "Manisa'mız her türlü zorluğun üstesinden gelecek köklü bir kültüre sahiptir. Meclisimizin sergilediği hoşgörü ve hizmet odaklı anlayış, şehrimizin geleceğine olan inancımızı pekiştirmiştir. 2026 yılının dünyamıza, ülkemize ve Manisa'mıza bolluk, bereket, birlik, beraberlik, huzur, mutluluk, barış ve adalet getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Politika, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'nın geleceğine yön verecek 8 proje oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

11:33
Bütün dünya onu konuşuyor Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:02:34. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'nın geleceğine yön verecek 8 proje oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.