Manisa\'da akıllı şehirler için arazi kullanım çalıştayı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TÜBİTAK 3005 Programı kapsamında yürütülen 223K370 numaralı "Akıllı Şehir Stratejileri İçin Arazi Kullanım Uyuşmazlıklarının Belirlenmesi ve Şehir Büyüme Senaryolarının Değerlendirilmesi" başlıklı projenin sonuçlarının paylaşıldığı paydaş çalıştayı gerçekleştirildi.

Manisa'nın mevcut arazi kullanım yapısını bilimsel, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenlenen çalıştaya; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayda, Manisa şehrinin coğrafi ve doğal özellikleriyle uyumlu, uzun vadeli ve uygulanabilir mekansal planlama kararlarına yönelik proje çıktıları değerlendirildi. Mevcut arazi kullanımının yalnızca bugünün ihtiyaçları doğrultusunda değil, 2035 ve 2050 perspektifiyle ele alınmasının önemine dikkat çekildi. Nüfus projeksiyonlarına dayalı olarak yeni yerleşim alanlarının doğru yer, doğru ölçek ve doğru önceliklerle belirlenmesi hedefi vurgulandı.

Proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı araçlar ile LUCIS (Arazi Kullanım Uyuşmazlık Tanımlama Stratejisi) metodolojisi kullanılarak; arazi kullanım uygunlukları belirlendi, farklı kullanım türleri arasındaki uyuşmazlıklar bilimsel yöntemlerle analiz edildi ve Manisa için 2030-2050 dönemini kapsayan alternatif şehir büyüme senaryoları oluşturuldu.

Ayrıca Manisa'ya özgü bulut tabanlı bir coğrafi veri tabanı oluşturularak arazi kullanım öncelikleri belirlendi. Nüfus projeksiyonlarına dayalı mekansal büyüme senaryoları geliştirilirken, arazi çalışmalarıyla doğruluk analizleri gerçekleştirildi. Elde edilen tüm veriler, 2035 ve 2050 yıllarını kapsayan şehir gelişim strateji raporlarıyla somut hale getirildi.

Projenin yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker üstlenirken; Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz ve Doç. Dr. Cem Kırlangıçoğlu (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Ferhat Arslan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Selin Yıldız Görentaş ile Dr. Ahmet Gül (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) araştırmacı olarak projede görev aldı.

Çalıştayda mekansal planlamanın yalnızca teknik bir süreç olmadığına dikkat çekilerek, yerel bilgi, kurumsal deneyim ve saha gerçekleriyle desteklenmeyen planlama çalışmalarının eksik kalacağı ifade edildi. Paydaş katılımının sürece sağladığı katkının önemi ön plana çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin katıldığı paydaş çalıştayının, Manisa'nın sürdürülebilir gelişimine uzun vadeli katkılar sunması hedefleniyor.

Çalıştay, Manisa'nın 2035 ve 2050 hedeflerine ışık tutacak değerlendirmelerle sona erdi. - MANİSA