Manisa'da akıllı şehirler için arazi kullanım çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manisa'da akıllı şehirler için arazi kullanım çalıştayı

Manisa\'da akıllı şehirler için arazi kullanım çalıştayı
17.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TÜBİTAK 3005 Programı kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, Manisa'nın arazi kullanım yapısı ve şehir büyüme senaryoları değerlendirildi. Uzmanlar, uzun vadeli sürdürülebilir mekansal planlama için paydaş katılımının önemine vurgu yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TÜBİTAK 3005 Programı kapsamında yürütülen 223K370 numaralı "Akıllı Şehir Stratejileri İçin Arazi Kullanım Uyuşmazlıklarının Belirlenmesi ve Şehir Büyüme Senaryolarının Değerlendirilmesi" başlıklı projenin sonuçlarının paylaşıldığı paydaş çalıştayı gerçekleştirildi.

Manisa'nın mevcut arazi kullanım yapısını bilimsel, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenlenen çalıştaya; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayda, Manisa şehrinin coğrafi ve doğal özellikleriyle uyumlu, uzun vadeli ve uygulanabilir mekansal planlama kararlarına yönelik proje çıktıları değerlendirildi. Mevcut arazi kullanımının yalnızca bugünün ihtiyaçları doğrultusunda değil, 2035 ve 2050 perspektifiyle ele alınmasının önemine dikkat çekildi. Nüfus projeksiyonlarına dayalı olarak yeni yerleşim alanlarının doğru yer, doğru ölçek ve doğru önceliklerle belirlenmesi hedefi vurgulandı.

Proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı araçlar ile LUCIS (Arazi Kullanım Uyuşmazlık Tanımlama Stratejisi) metodolojisi kullanılarak; arazi kullanım uygunlukları belirlendi, farklı kullanım türleri arasındaki uyuşmazlıklar bilimsel yöntemlerle analiz edildi ve Manisa için 2030-2050 dönemini kapsayan alternatif şehir büyüme senaryoları oluşturuldu.

Ayrıca Manisa'ya özgü bulut tabanlı bir coğrafi veri tabanı oluşturularak arazi kullanım öncelikleri belirlendi. Nüfus projeksiyonlarına dayalı mekansal büyüme senaryoları geliştirilirken, arazi çalışmalarıyla doğruluk analizleri gerçekleştirildi. Elde edilen tüm veriler, 2035 ve 2050 yıllarını kapsayan şehir gelişim strateji raporlarıyla somut hale getirildi.

Projenin yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker üstlenirken; Doç. Dr. Muhammet Kaçmaz ve Doç. Dr. Cem Kırlangıçoğlu (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Ferhat Arslan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Selin Yıldız Görentaş ile Dr. Ahmet Gül (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) araştırmacı olarak projede görev aldı.

Çalıştayda mekansal planlamanın yalnızca teknik bir süreç olmadığına dikkat çekilerek, yerel bilgi, kurumsal deneyim ve saha gerçekleriyle desteklenmeyen planlama çalışmalarının eksik kalacağı ifade edildi. Paydaş katılımının sürece sağladığı katkının önemi ön plana çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin katıldığı paydaş çalıştayının, Manisa'nın sürdürülebilir gelişimine uzun vadeli katkılar sunması hedefleniyor.

Çalıştay, Manisa'nın 2035 ve 2050 hedeflerine ışık tutacak değerlendirmelerle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Tübitak, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da akıllı şehirler için arazi kullanım çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:54:33. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da akıllı şehirler için arazi kullanım çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.