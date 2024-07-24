Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları beyaza büründü - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları beyaza büründü

Manisa\'da Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları beyaza büründü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları, örtüleme çalışmaları sonucunda beyaza büründü. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bağların yüzde 90'ının örtü altına alındığını belirtti ve bağcıların üzümlerini korumak için aralık ayının sonuna kadar örtüleri kullanacaklarını söyledi.

24.07.2024 18:45
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Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağları Sarıgöl ilçesinde beyaza büründü.

Temmuz ayının ilk günlerinde başlayan çalışma sonunda Sarıgöl Ovasındaki binlerce dönümlük yeşil yapraklı üzüm bağları beyaz naylon kaneviçe ile örtülerek beyaza büründü.

Sarıgöl'de 112 bin dekarlık alanda yetiştirilen dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının bu yıl yüzde 90'lık bölümünün örtü altına alındığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasındaki bağlarının örtünmesi işlemi tamamlandı. Şimdi üzüm ovası diye bilinen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı gibi mahallelerde yayla bağcılığı ve Çekirdeksiz Sultaniye bağlarımızda örtü çalışmaları devam ediyor. Bağcılar doğa olaylarına karşı üzümlerini aralık ayının sonuna kadar korumaya alıyor." dedi.

Örtü çalışmaları için oluşturulan ekiplerin gündelik olarak erkekler 1000 TL ve kadınlar 800 artı 50 lira da dayıbaşı ücreti aldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları beyaza büründü - Son Dakika

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