Manisa\'da Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları beyaza büründü

Ekonomi

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağları Sarıgöl ilçesinde beyaza büründü.

Temmuz ayının ilk günlerinde başlayan çalışma sonunda Sarıgöl Ovasındaki binlerce dönümlük yeşil yapraklı üzüm bağları beyaz naylon kaneviçe ile örtülerek beyaza büründü.

Sarıgöl'de 112 bin dekarlık alanda yetiştirilen dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının bu yıl yüzde 90'lık bölümünün örtü altına alındığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasındaki bağlarının örtünmesi işlemi tamamlandı. Şimdi üzüm ovası diye bilinen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı gibi mahallelerde yayla bağcılığı ve Çekirdeksiz Sultaniye bağlarımızda örtü çalışmaları devam ediyor. Bağcılar doğa olaylarına karşı üzümlerini aralık ayının sonuna kadar korumaya alıyor." dedi.

Örtü çalışmaları için oluşturulan ekiplerin gündelik olarak erkekler 1000 TL ve kadınlar 800 artı 50 lira da dayıbaşı ücreti aldığı öğrenildi. - MANİSA