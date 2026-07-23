Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri

Manisa\'da Gıda Güvenliği Denetimleri
23.07.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Tarım Müdürlüğü, gıda güvenliğini sağlamak için üretim tesislerinde denetimler yapıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla birincil üretim tesislerinde denetimlerini sürdürüyor. Program kapsamında tavuk eti ve tavuk karaciğerinden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında il genelindeki birincil üretim tesislerinden yıl boyunca numune alım çalışmaları devam ediyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk eti, kırmızı et, yumurta, karaciğer, bal, balık, yem ve su gibi birincil üretim ürünlerinden alınan numuneler ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Numuneler antibiyotik, hormon, kimyasal kalıntılar ve yasaklı maddeler yönünden incelenerek güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında il genelinde her yıl ortalama 1.000'in üzerinde numune alınarak gıda güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Program çalışmaları kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu ve teknik personeller tarafından Manisa'da faaliyet gösteren Keskinoğlu A.Ş. tavuk kesimhanesinden tavuk eti ve tavuk karaciğeri numuneleri alındı. Numuneler analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara sevk edildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarının yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Manisa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Ordu’da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü
Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı
Düzce’de “insanlık ölmemiş“ dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

09:20
Eski Vali işkenceci çıktı Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
09:04
Kardeşinden Haluk Levent’e ağza alınmayacak küfür
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
08:23
Babası evliliğe karşı çıkmıştı İsmail Yüksek’in eşinden dikkat çeken hamle
Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
06:49
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 09:31:15. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Gıda Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.