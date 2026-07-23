Manisa\'da Gıda Güvenliği Denetimleri

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla birincil üretim tesislerinde denetimlerini sürdürüyor. Program kapsamında tavuk eti ve tavuk karaciğerinden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında il genelindeki birincil üretim tesislerinden yıl boyunca numune alım çalışmaları devam ediyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk eti, kırmızı et, yumurta, karaciğer, bal, balık, yem ve su gibi birincil üretim ürünlerinden alınan numuneler ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Numuneler antibiyotik, hormon, kimyasal kalıntılar ve yasaklı maddeler yönünden incelenerek güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında il genelinde her yıl ortalama 1.000'in üzerinde numune alınarak gıda güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Program çalışmaları kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu ve teknik personeller tarafından Manisa'da faaliyet gösteren Keskinoğlu A.Ş. tavuk kesimhanesinden tavuk eti ve tavuk karaciğeri numuneleri alındı. Numuneler analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara sevk edildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarının yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA