Kayıt dışılıkla mücadelede yeni dönem

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hal zabıta ve denetim personeline yönelik düzenlenen eğitimde, hal sisteminin işleyişi, denetim süreçleri ve kayıt dışılıkla mücadele konuları ele alındı. Eğitimle hizmet kalitesinin ve denetim etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haller Şube Müdürlüğü personeline yönelik Salihli MABEM Eğitim ve Toplantı Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen programda, hal zabıta ve hal denetim personeline mevzuat ve uygulamalara ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitim programında Haller Şube Müdürü Eren Dağıstanlı tarafından, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara mevzuatın uygulanmasına ilişkin güncel düzenlemeler aktarılırken, hal sisteminin işleyişine yönelik önemli konular ele alındı.

Program kapsamında hal yönetimi, denetim mekanizmaları, personelin görev ve sorumlulukları ile sahada karşılaşılan uygulamalar değerlendirildi. Hal zabıta ve denetim personeline, denetim faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak mevzuata uygun çalışma süreçleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca ürünlerin izlenebilirliği, hal kayıt sistemi uygulamaları ve kayıt dışılıkla mücadele konularına da değinildi. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programda, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenlenen eğitimlerle hal hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini, denetim faaliyetlerinde mevzuata uygunluğun güçlendirilmesini ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti. - MANİSA