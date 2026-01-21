Manisa'da emeklilerin ilaç katkı paylarını belediye karşılayacak - Son Dakika
Manisa'da emeklilerin ilaç katkı paylarını belediye karşılayacak

21.01.2026 19:44  Güncelleme: 19:51
Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilerin ilaç katkı payı ve fiyat farklarını karşılamak için Manisa Eczacı Odası ile protokol imzaladı. Şubat ayında başlayacak destek ile dar gelirli emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilerin ilaç katkı payı ve fiyat farklarını karşılamak için Manisa Eczacı Odası ile protokol imzaladı. Şubat ayında başlayacak destek, dar gelirli emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşlar için yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında, TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ile imzalanan protokol sayesinde ihtiyaç sahibi emeklilerin ilaç katılım payları ve raporlu ilaçlardan kaynaklanan fiyat farkları belediye tarafından karşılanacak.

Şubat ayı itibarıyla başlayacak uygulamadan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da belediyeye bağlı çalışma ofislerine şahsen başvuruda bulunabilecek.

"İhtiyaç sahibi emeklilerimizin yanındayız"

Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu protokol ile özellikle durumu iyi olmayan emekli vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarında ortaya çıkan fiyat farklarını ve katkı paylarını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacağız. Manisa Eczacı Odası ile iş birliği içinde hareket ederek, emeklilerimizin sağlık yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Destek veren tüm eczacılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Halk sağlığına katkı sunan örnek bir proje"

Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ise Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Besim Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje sayesinde halk sağlığına doğrudan katkı sunacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eczanelerimiz aracılığıyla ulaşacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa'da emeklilerin ilaç katkı paylarını belediye karşılayacak
