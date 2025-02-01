Manisa'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hizmete Girdi

Manisa\'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hizmete Girdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Enerji A.Ş. aracılığıyla elektrikli araçlar için ilk şarj istasyonlarını şehir merkezinde kurarak sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya başladı. 17 ilçede daha şarj istasyonları kurulması hedefleniyor.

01.02.2025 14:39  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, enerji sektöründeki yatırımlarını güçlendirmek ve kente sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak kurduğu Manisa Enerji A.Ş, elektrikli araçlar için ilk şarj istasyonlarını, Manisa merkezde yer alan Tam Otomasyonlu Otopark'ta kullanıma sundu.

Sürdürülebilir bir yaşam için kenti geleceğe taşıma çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, enerji ihtiyacına yönelik çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefiyle ilk elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdi.

Manisa Enerji A.Ş. tarafından, yer alan Tam Otomasyonlu Otopark girişine iki adet elektrikli araç şarj istasyonu kurularak yurttaşların hizmetine sunuldu. Şarj istasyonunun ilk kullanıcılarından Serhan Karasu, "Elektrikli araç şarj istasyonlarının yapılması muhteşem bir şey oldu. Hem park yeri için kolaylık hem de işimizi görüp gelene kadar otomobilimizi şarj etmiş oluyoruz. Elektrikli araç kullanıcıları için çok büyük bir ihtiyaçtı. Daha fazla olmasını bekliyoruz. Yenilenebilir enerjiyi desteklemek, karbon salınımını azaltmak, çevreci ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyoruz. Tabi ki yakıt maliyetlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarz hizmetler buna büyük katkı sağlıyor" dedi.

İstasyonlar 17 ilçede yaygınlaşacak

17 ilçedeki belediye otoparklarında elektrikli şarj istasyonları kurulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye şirketi Manisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Aksoy, "Hem kamu hem de özel sektör için ekonomik ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Manisa Enerji, bu kapsamda, enerji verimliliğini arttırarak kente çevresel fayda da sağlıyor. Bölgenin doğal ve yenilebilir enerji potansiyelini öne çıkarıyoruz. Kısa süre içerisinde Malta Katlı Otoparkı'nın da açılışıyla birlikte 18 adet daha elektrikli araç şarj istasyonunu Manisa'ya kazandıracağız. Başkanımız Ferdi Zeyrek'in daha sürdürülebilir ve çevreci bir kent vizyonu doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede, 17 ilçe otoparklarında kurulumu gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Belediye, Ekonomi, Enerji, manisa, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:38:58. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.