Manisa'da Kamu Tedarik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Kamu Tedarik Toplantısı

Manisa\'da Kamu Tedarik Toplantısı
14.05.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMO, Manisa'da tedarik sistemini tanıttı; firmalara önemli bilgiler verildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Satınalma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı'nda Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarik sistemi anlatıldı. Kamuya ürün ve hizmet sunmak isteyen firmalara önemli bilgiler verildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından "Satınalma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Kamu tedarik sistemleri hakkında iş dünyasını bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı, Manisalı sanayici ve iş insanlarının yoğun katılımıyla yapıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürü Yıldırım Yenyıl, Uğur Yaz, İlkay Çınar, Merkezi Satınalma Uzmanları Gamze Şahin Ata ve Esra Erek katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Yılmaz, kamu tedarik sistemlerinin firmalar açısından sunduğu fırsatlara dikkat çekerek Manisa iş dünyasının bu süreçlerde daha etkin rol almasını önemsediklerini söyledi.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümle birlikte üretim, tedarik ve satın alma süreçlerinin de değişim içerisinde olduğunu belirten Yılmaz, "Artık yalnızca üretmek yeterli değil. Firmalarımızın doğru tedarik zincirlerine dahil olması, dijital satın alma sistemlerine uyum sağlaması ve kamu alım süreçlerinde etkin şekilde yer alması büyük önem taşıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantının temel amacı da üyelerimizin Devlet Malzeme Ofisi satın alma sistemini yakından tanıması ve kamu tedarik süreçlerinde daha güçlü yer almasına katkı sağlamaktır" dedi.

Manisa'nın üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaklaşık 20 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin güçlü ve etkin odaları arasında yer aldığını ifade etti.

Manisa TSO'nun yalnızca resmi işlemlerin yürütüldüğü bir kurum olmadığını kaydeden Yılmaz, üyelerin gelişimine katkı sağlayan, onları geleceğe hazırlayan ve yeni fırsatlarla buluşturan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.

Yılmaz, dijital dönüşümden yeşil dönüşüme, ihracattan enerji verimliliğine kadar birçok alanda üyelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Özellikle sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği konusunda Türkiye'de örnek gösterilen odalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Ofisimiz ile işletmelerimizin enerji maliyetlerini azaltmaları, kaynaklarını daha verimli kullanmaları ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaları adına önemli destekler sunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de Enerji Verimliliği Ofisi akreditasyonu alan yalnızca üç odadan biri olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, Manisa iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Toplantıda Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri tarafından katılımcılara DMO tedarik sistemi hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Sunumlarda; tedarikçi kayıt süreçleri, başvuru aşamaları, dikkat edilmesi gereken hususlar ve kamu satın alma süreçlerinde yer alma imkanları detaylı şekilde anlatıldı.

Program kapsamında bilişim ürünleri, büro makine ve ekipmanları, aydınlatma cihazları, ısıtma-soğutma araçları, kırtasiye ürünleri, giyim ürünleri, mobilya, temizlik ekipmanları, taşıt ve iş makineleri ile ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri gibi birçok sektöre yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kamu kurumlarına ürün ve hizmet sunmak isteyen firmalar açısından önemli fırsatlar barındıran DMO tedarik sistemi hakkında yapılan sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, program sonunda iş insanları yetkililere merak ettikleri konular hakkında sorular yöneltme fırsatı buldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, üyelerin gelişen ekonomik sisteme uyum sağlaması, kamu tedarik süreçlerinde daha aktif rol alması ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kamu Tedarik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
EMA’dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Artık geri dönüş yok TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Artık geri dönüş yok
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
15:54
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 18:53:57. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kamu Tedarik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.