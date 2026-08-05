Manisa\'da Kanatlı Hayvanlara Biyogüvenlik Eğitimi

Türkiye'nin en fazla kanatlı hayvan varlığına sahip ili olan Manisa'da, yeni Biyogüvenlik Tebliği kapsamında Akhisar ve Salihli'deki işletme sahiplerine yönelik eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde hastalıklarla mücadeleden güvenilir gıda üretimine kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaşıldı.

Türkiye'de toplam kanatlı hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Manisa'da, kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla Akhisar ve Salihli ilçelerinde işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Yeni Biyogüvenlik Tebliği kapsamında düzenlenen eğitimlerde, yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, işletmelerde uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri, resmi denetim süreçleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Programlarda katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Eğitim programında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Kürekçi tarafından küresel ve ulusal ölçekte kanatlı sektöründe yaşanan gelişmeler, kanatlı besleme uygulamaları ve biyogüvenliğin hayvan sağlığı ile sürdürülebilir üretimdeki kritik rolüne ilişkin kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Programda konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa'nın kanatlı hayvancılık sektöründeki öncü konumuna dikkat çekerek, biyogüvenlik kurallarının eksiksiz uygulanmasının hayvan sağlığının korunması, hastalık risklerinin azaltılması ve güvenilir gıda üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimlere İl Müdür Yardımcısı Dr. Ali Gök, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimler katılarak teknik bilgilendirmelerde bulundu ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kanatlı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni mevzuata uyumunun artırılması ve biyogüvenlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.