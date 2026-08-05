Manisa'da Kanatlı Hayvanlara Biyogüvenlik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Kanatlı Hayvanlara Biyogüvenlik Eğitimi

Manisa\'da Kanatlı Hayvanlara Biyogüvenlik Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Biyogüvenlik Tebliği kapsamında Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde eğitimler düzenlendi.

Türkiye'nin en fazla kanatlı hayvan varlığına sahip ili olan Manisa'da, yeni Biyogüvenlik Tebliği kapsamında Akhisar ve Salihli'deki işletme sahiplerine yönelik eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde hastalıklarla mücadeleden güvenilir gıda üretimine kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaşıldı.

Türkiye'de toplam kanatlı hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Manisa'da, kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla Akhisar ve Salihli ilçelerinde işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Yeni Biyogüvenlik Tebliği kapsamında düzenlenen eğitimlerde, yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, işletmelerde uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri, resmi denetim süreçleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Programlarda katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Eğitim programında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Kürekçi tarafından küresel ve ulusal ölçekte kanatlı sektöründe yaşanan gelişmeler, kanatlı besleme uygulamaları ve biyogüvenliğin hayvan sağlığı ile sürdürülebilir üretimdeki kritik rolüne ilişkin kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Programda konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa'nın kanatlı hayvancılık sektöründeki öncü konumuna dikkat çekerek, biyogüvenlik kurallarının eksiksiz uygulanmasının hayvan sağlığının korunması, hastalık risklerinin azaltılması ve güvenilir gıda üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimlere İl Müdür Yardımcısı Dr. Ali Gök, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimler katılarak teknik bilgilendirmelerde bulundu ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kanatlı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni mevzuata uyumunun artırılması ve biyogüvenlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Salihli, Akhisar, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kanatlı Hayvanlara Biyogüvenlik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

14:18
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Hull City tarihine geçti
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:28:49. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kanatlı Hayvanlara Biyogüvenlik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.