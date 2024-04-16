Manisa\'da Kiraz Hasadı Başladı

Kuzey yarımkürenin ilk kirazının yetiştiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üreticiler, bu yıl rekolte ve fiyatlardan umutlu olduklarını belirterek, fiyatların 100-150 TL bandının altına düşmemesini beklediklerini ifade ettiler.
Türkiye'nin önemli kiraz merkezlerinden Manisa'da kiraz hasadına hız veren üreticiler rekolteden memnun. Kuzey yarımkürede ilk hasadın yapıldığı Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde de üreticiler, hasat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erkenci türde olan kirazlarının hasadına başladıklarını belirten üretici İlyas Coşkuner, "13 Nisan tarihinde ilk hasadımızı yaptık. Bugün üçüncü hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde hasat iki ay sürüyor. Bende 7-8 çeşit kiraz çeşidi bulunuyor. Şu anda cristobalina türü kirazlarımız hasat ediliyor. Hemen arkasından Karabodur, Salihli ve Napolyon türlerinin hasadı başlayacak. Bu yıl rekoltemiz güzel. Fiyatlar da iyi olursa mutlu oluruz. Bizim malımız ekonomik olarak da taçlanırsa iyi bir sezon olacak. Fiyatların da ortalama 100-150 TL'nin altına düşmemesini bekliyoruz. Kirazda çok fazla işçilik var, çok emek var. Girdi maliyetleri çok yüksek. Emek yoğun bir ürün. Buradan hasat ettiğimiz ürünler daha çok Avrupa ülkelerine, onun yanında Rusya'ya ve doğu ülkeleri ile Irak pazarına gidiyor. Tabii artık uçak kargolar da kullanılıyor. Uçak kargo vasıtasıyla Dubai, Katar, Fransa, İtalya diğer Avrupa ülkelerine parça parça da siparişleri oranında gönderiliyor. Daha kolay bir şekilde pazara ulaşıyor" dedi.
İlk kiraz için tören düzenlendi
Kuzey yarımkürede açık havada kirazın ilk yetiştiği yer olan Şehzadeler'de hasat edilen yılın ilk kirazı törenle satışa çıkarıldı. İlk hasat töreninde Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Erdal Coşkuner, kiraz üreticileri ve tüccarlar hazır bulundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Erdal Coşkuner katılımcılara teşekkür ederek kiraz sezonunun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise sezonun hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "Kuzey yarımkürede erkenci olarak tanımladığımız ve mevsimin ilk kirazının yetiştiği mahallelerimizdeyiz. Sancaklı Mahallelerimiz bu yüzden bizim için de çok kıymetli. Bizim katma değerli ürün olarak tanımladığımız kuzey yarımkürede ilk yetişen, Avrupa'nın mevsimin ilk kirazını bizden tattığı yerdeyiz. Bundan sonrası için bu hasat törenlerinin daha kalabalık olmasını ve Türkiye'nin tüm illerine hatta Avrupa'ya ulaştığı festivaller yapmayı hedefliyoruz. Hem üreticimizin hem köylülerimiz daha fazla kazandığı, kirazımızın tüm dünyaya duyurulduğu festivaller olsun istiyoruz. Lezzet olarak hepimizin çok sevdiği kirazımızı hem organik olma yolunda hem yeşil dönüşüme ayak uydurarak karbon ayak izini azaltma yolunda işbirliği içerisinde kirazımızı hem sağlıklı hem de organik bir ürün olması için tüm hemşehrilerimizin iş birliğini bekliyorum. Yeni hasat dönemimizin bereketli olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun"
Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunarak, "Şehzadeler şehri Gediz Ovası, Spil Dağı her şeyi ile bereketli bir şehir. Kuzey yarımkürede çıkan ilk ürün olan kirazımızın tadı tahmin ettiğimizin ötesinde güzel. Ben bu tarihlerde böylesine güzel tadı olan kiraz olmasını beklemiyordum. Bugün yapılan bu ilk hasadın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bereketli kazançlar olmasını temenni ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından yılın ilk kirazı satışa çıkarıldı. İlyas Coşkuner'e ait 30 kilogram kiraz, kilosu sembolik fiyat olan 500 TL'den alıcı buldu. - MANİSA
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