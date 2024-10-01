Manisa'da Küçük Sanayicilere Yeni İşyeri Alanı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Küçük Sanayicilere Yeni İşyeri Alanı

Manisa\'da Küçük Sanayicilere Yeni İşyeri Alanı

Yuntdağı'nda 770 dönümlük alanda karma sanayi sitesi projesiyle küçük sanayicilere işyeri sağlanacak.

01.10.2024 16:36
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Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Manisalı küçük sanayicilerin yaşadığı yer probleminin Yuntdağı'nda yürüttükleri proje ile yakın zamanda çözüleceğini duyurdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Şamar- Yağcılar bölgesinde yaklaşık 770 dönümlük bir arazide gerçekleştirilmesi planlanan karma sanayi sitesi projesinden ilk etapta henüz işyeri sahibi olmayan küçük sanayiciler faydalanacak. Konu hakkında açıklama yapan Kooperatif Başkanı Zeki Apak, "Söz konusu araziyi 2 ay gibi kısa bir sürede kooperatif olarak satın alacağız. Arazi üzerinde 250, 500 ve 1000 metrekare olmak üzere farklı büyüklüklerde işyeri inşa edilecek. Önceliğimiz, faaliyetini kirada gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli sanayici ve tedarikçilerimizi işyeri sahibi yapmak. Marangozlar Odası ve Madeni Sanatkarlar Odası'nın girişimi ile kurulan kooperatifimize Muradiye OSB yönetimi ve sanayicilerinin de desteğini aldık. Manisa'da sanayi alanı konusunda ciddi sıkıntı var. OSB'lerimiz her ne kadar büyük ölçekli sanayiciye yer sağlayabilseler de küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz belirli alanlara düzensiz bir şekilde sıkışıp kaldılar. Şamar-Yağcılar bölgesindeki bu arazi taşlık kayalık vasfında ve tarım arazisi değil. Bizim gayemiz sanayiyi geliştirirken Manisa'nın tarım arazilerini tarım arazisi olarak korumak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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