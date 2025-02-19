Manisa\'da Susuz Köy Kalmaması İçin 123 Yeni Sondaj Kuyusu Açıldı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in, il genelinde susuz köy kalmaması için başlattığı sondaj hamlesi kapsamında, kırsal mahallelerde 123 adet yeni sondaj kuyusu açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Güzel kentimizde halen suyu olmayan köylerimiz, hayatlarını taşıma su ile idare eden yurttaşlarımız var. Gerek sondajlarla gerekse de doğal kaynak sularını taşıyarak köylerimize su götürüyoruz. Şu ana kadar 123 köyümüzde sondaj açma çalışmalarımızı tamamladık. 62 sondajımızın bağlantısını da yaptık. Suyu olmayan 147 köyümüze su ulaştıracağımızı her zaman vurgulamıştım. Sözümüz söz; tek bir köyümüz bile susuz kalmayacak" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan ya da taşıma suyla su ihtiyacını karşılayan köylerin sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından, 1 Nisan 2024'ten itibaren sadece köyler için 123 adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ilçe merkezlerinde azalan su kaynaklarını güçlendirmek için de 46 adet sondaj açma çalışması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in suyu olmayan 147 köye su ulaştırmak için verdiği söz kısa sürede tamamlanma noktasına geldi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile de mücadele ediliyor

Başkan Zeyrek, içme suyu sondajlarını sadece köylere değil, ilçe merkezlerine de açtıklarını ifade ederek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yaz buna şahit olduk. Bizim gibi içme suyu barajı olmayan illerde sadece yer altı su kaynakları ile içme suyu temin etmek belirli zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak, bu durum bizim durdurmuyor. İlçe merkezlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu ana kadar su ihtiyacı olduğu tespit ettiğimiz ilçe merkezlerimizi için 46 adet sondaj kuyusu açtık. Yurttaşlarımız için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zeyrek, içme suyuyla tarımsal sulama yapanları uyardı

Başkan Zeyrek, içme suyuyla yapılan tarımsal sulamanın su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, "Bundan 15-20 yıl önce kazma vurduğumuzda su çıkardı, ama şimdi 250 metrelerden su çıkıyor. Suyumuza sahip çıkmazsak, bugünü kurtarırız ama yarınlara maalesef bırakacak suyumuz kalmaz. Bunu görmezden gelemeyiz. Yurttaşlarımdan istediğim şey şu; içme suyunu tarımsal sulamada kullanmayalım. Vahşi sulamadan vazgeçelim. Su kaynaklarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı. - MANİSA