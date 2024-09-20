Manisa'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi ile imzaladığı protokolle süt üreticilerini desteklemeyi amaçlıyor. Başkan Ferdi Zeyrek, üreticilerin ayakta kalmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

20.09.2024 15:50
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi, süt üreticilerini desteklemek için işbirliği protokolü imzaladı. Süt üreticilerini kalkındırmak istediklerini söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, "Amacımız üreticinin her zaman yanında olmak, bu ekonomik şartlarda ayakta kalmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerinin kalkındırılması ve bölgeyi hayvancılık konusunda teşvik etmek amacıyla Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Kooperatif Başkanı Kudret Gergin'in imza altına aldığı protokol ile süt üreticileri kalkındırılacak, bölge hayvancılığa teşvik edilecek. Kurulacak olan 'Halk Mandıra' ile de elde edilen sütler, günlük süt, yoğurt ve peynir olarak uygun fiyatla Manisalılara sunulacak.

"Bu protokol örnek teşkil edecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, amaçlarının süt üreticilerini kalkındırmak ve bölgeyi hayvancılık konusunda teşvik etmek olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, "Bununla birlikte sizin kooperatifinizle yaptığımız bu protokol bir örnek teşkil edecektir. Bundan sonra Manisa'mda belirlediğimiz bölgelerde hayvancılığı geliştirebilmek adına piyasanın çok çok üzerinde bir fiyattan sütlerinizin alım garantisi bizdedir. Bu elde ettiğimiz sütlerle birlikte halkımıza 'Halk Mandıra' aracılığıyla içilebilir günlük süt, yoğurt ve peynir olarak uygun fiyatta sağlıklı ürünler sunma hedefindeyiz. Bizim amacımız üreticinin her zaman yanında olmak, bu ekonomik şartlarda ayakta kalmalarını sağlamaktır. Bu yüzden imzaladığımız bu protokolü çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerin durumunu biliyorsunuz"

Salihli Yılmaz Süt Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kudret Gergin ise "Biz de hizmet etmekten mutluluk duyarız. Üreticilerin durumunu zaten biliyorsunuz, zor durumdayız. Biz de elimizden geleni en temiz şekilde üretip sizlere sunacağız. Protokolümüz hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Ekonomi, Salihli, manisa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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