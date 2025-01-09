Manisa\'da Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Ekonomi

Manisa il genelinde halkın ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik çözümler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, kilit parke taşı döşeme, yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve Davutlar Mahallelerinde de yürütülen çalışmalarla, yıpranan, ulaşım güvenliğini tehlikeye atan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Mahalle Muhtarları yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

"Her ilçeye en az 3 bin metrekare parke taş"

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında yaptığı müdahalelerle Manisa'yı daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ekipleri, mahalle içlerinde çeşitli nedenlerle yapılan kazılarla bozulan yol kaplamalarına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Ekipler akut ihtiyaçlara hızlıca yanıt verirken, her ay Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen parke taşlar 17 ilçeye en az 3'er bin metrekare olacak şekilde dağıtılıyor. Böylece ilçe belediyelerinin yaptığı çalışmalarda ihtiyaç duyduğu kaynaklara da destek sunulmuş oluyor. Gelen talepleri de değerlendiren ekipler bu hafta Yunusemre'ye bağlı Maldan ve Davutlar Mahallelerinin yollarında da bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Yıllardır bakım bekleyen sokaklarda parke taşları yenilendi.

"Halkımız çok memnun"

Çalışmaları değerlendiren Maldan Mahalle Muhtarı İsa Keskin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, daire başkanlarımız ve büyükşehir personellerinden Allah razı olsun. Daha önce sokaklarımız çok bozuktu. Geldiler yaptılar, çok güzel oldu. Halkımız da çok memnun oldu" ifadelerini kullandı.

"Bize daha yaşanılabilir bir mahalle kazandırdı"

Davutlar Mahalle Muhtarı Fatih Çalgın ise, yaklaşık 2 hafta önce müracaatta bulunduklarını belirterek, "Çok kısa bir zaman içerisinde ekiplerimiz mahallemize gelerek tadilata başladılar. Bozuk olan yollar 3-5 aylık falan değil. Nereden baksanız 3-5 yıllık birikmişler. Köy içinde gezemez hale gelmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek hemen ani müdahaleler yaparak işlerimizi kolaylaştırıyor. Daha yaşanılabilir bir mahalle kazandırdı bize. Sağ olsun her zaman yanımızda. Mahalle olarak çok memnunuz. Kendim ve mahallem adına çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA