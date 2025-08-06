Manisa İnşaatçılar Çarşısı Projesi için Destek Ziyareti

Manisa İnşaat Malzemeleri Üreten ve Satanlar Derneği Başkanı Çetin Güngör ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek Manisa İnşaatçılar Çarşısı Projesiyle ilgili bilgi verdi.

Başkanlık makamındaki ziyarette, Dernek Başkanı Çetin Güngör, Yönetim Kurulu Üyeleri Oya Ulupınar ve Engin Altun yer aldı. Başkanı Çetin Güngör, Başkan Dutlulu'ya görevinde başarılar dilerken, dernek faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Güngör, "Derneğimiz günden güne büyüyor. Yıl sonuna kadar kooperatifleşme çalışmalarını tamamlayacağız. Manisa için bir hayalimiz var. Kentin ekonomisine katkı sağlamak, şehir içi trafiği rahatlatmak ve sosyal alanları ile öne çıkacak olan Manisa İnşaatçılar Çarşısı projemizi hayata geçirmek istiyoruz. En az 100/ 120 showroomdan oluşan, üretime izin verilmeyen, sosyal alanları olan ve yol bağlantıları ile öne çıkan Manisa İnşaatçılar Çarşısı projemiz Manisalıları İzmir'e gitmekten kurtaracak. Bu proje ile kent ekonomimiz canlanacak ve çarşıya gelen Manisalılar her türlü ihtiyaçlarını burada giderebilecekler. Meslekte birliği sağlamak adına kurduğumuz Manisa İnşaat Malzemeleri Üreten ve Satanlar Derneği kooperatifleşme aşaması ile bu projeyi hayata geçirmek ve Manisa'ya kazandırmak istiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin geleceğine katkı sağlayacak projelerin her aşamasını dikkatle değerlendireceklerini, böylece Manisa'nın daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline gelmesi için ortak akıl ve işbirliği içerisinde tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacaklarını ifade etti. - MANİSA